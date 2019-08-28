فنان و3 نجمات شهيرات يشاركون في معرض دمشق الدولي (صورة)





نشرت صفحة منسوبة للمطربة الكبيرة عفاف راضي صورة لها برفقة كل من الفنان محمود حميدة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة صفية العمري، والإعلامية بوسي شلبي، أثناء تواجدهم في المطار حيث يغادرون البلاد متوجهين إلى

سوريا للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والستين من معرض دمشق الدولي.





وجاء تعليق الصفحة على الصورة: "إلى سوريا معرض دمشق الدولي ٦١".







وعلى جانب آخر تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لتعطيل فعاليات معرض دمشق الدولي الذي ينطلق يوم الأربعاء 28 أغسطس/ آب ويستمر لغاية 6 سبتمبر/ أيلول.





"غردت" السفارة الأمريكية على موقعها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بـ11 تغريدة من 23 أغسطس/ آب الجاري باللغات العربية والإنجليزية محذرة ومهددة من المشاركة بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ61.





وجاءت تغريدات السفارة محملة بالتهديد والوعيد للمشاركين من عقوبات اقتصادية قد تطالهم جراء المشاركة في الوقت الذي طلبت فيه السفارة ببضع تغريدات إرسال أسماء الشركات أو رجال الأعمال المشاركين بفعاليات المعرض.





تغريدات السفارة لاقت صداها لدى الشارع السوري والناشطين على موقع التواصل الاجتماي "تويتر"، لتأتي جميع التعليقات ساخرة من تغريدات السفارة.





ففي تغريدة للسفارة جاء فيها "الولايات المتحدة لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض #دمشق التجاري الدولي في 28 آب/أغسطس. سوريا".



