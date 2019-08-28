وليد الكرداني يكشف تفاصيل معرض مصر الدولي للصحة

كشف وليد الكرداني، المسئول العام لمؤتمر الصحة الدولي، تفاصيل معرض مصر الدولي للصحة، موضحًا أن المعرض يضم 250 شركة، ويشارك به 32 دولة، بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية، والمعرض بالكامل تحت رعاية وزارة الصحة.



وأضاف الكرداني، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن المعرض يضم 8 مجالات متخصصة، وتم توسيع المعرض عن العام الماضي، موضحًا أن حوالي 20% من المشاركين في المعرض شركات أجنبية.



وأشار إلى أن التوجه الأساسي للمعرض هو الاهتمام بالصحة في القارة الإفريقية، وتم دعوة عدد كبير من المسؤولين الأفارقة، لافتًا إلى أن النسخة السابقة من المؤتمر ساهمت في نقل خبرات طبية كبيرة لمصر، وأن نقل التكنولوجيا وتبادل البحث العلمي أكبر المميزات للمؤتمر.



ويبدأ معرض مصر الدولى للصحة دورته الثانية بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر 2019 بحضور 32 دولة وأكثر من 250 شركة عارضة في مجال المعدات الطبية وطب الأسنان بمشاركة إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.



ويهدف المعرض إلى أن يكون له دورا حيويا في تنشيط الحياة االقتصادية ونقل التجارب والأفكار والابتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية والاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه، ويعطي الفرصة للعارضين الدوليين لعرض منتجاتهم في سوق الشرق الأوسط لعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة.



كما يهدف المعرض إلى السعي المستمر لمواكبة أفضل التطورات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمى، ويوفر المعرض فرصة للزائرين من جميع الفئات والمستويات للاضطلاع على التطور التكنولوجى للأجهزة الطبية، وأحدث الأساليب العالمية المستخدمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعرض كل ما يتعلق بالطب والثقافة الصحية مما يؤدى إلى نقلة هائلة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتميزة.



وعلى الهامش يقام خلال فترة المعرض المؤتمر الطبي لطرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء.