"السبكي": منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت إقبالا شديدا

قال الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير بشكل جيد جدًا، والدليل على ذلك استمرار توافد المواطنين للتسجيل به.



وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 390 ألف مواطن على منظومة التأمين الصحي الشامل المميكنة حتى الآن، وهذا دليل على ثقة المواطن البورسعيدي في المنظومة.



ولفت إلى أن مؤشرات رضا المواطن البورسعيدي عن منظومة التأمين الصحي إيجابية جدًا، مضيفًا أنهم أجروا أكثر من 3 آلاف عملية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأجروا عملية زراعة قوقعة وقرنية وقسطرة قلبية لأول مرة في مدن القناة.



وأشار المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنهم يرصدون التحديات التي يواجهونها ويعملون على حلها، موضحًا أن الأطباء على كفاءة عالية، ويمارسون عملهم بكل إخلاص.



وأكد أن المنظومة شهدت إقبالًا شديدًا، وتم زيادة عدد مراكز استقبال المرضى، مشيرًا إلى أنهم يعملون على توعية المواطنين بالمنظومة الجديدة، ويعملون على إتاحة الخدمات بشكل أفضل.



وتوجهت صباح الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية، لتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى العام، مستشفى التأمين الصحى، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق المشروع القومى لمنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنيين بالمحافظة.



يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية للنهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطنين.



وتوفر منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مراكز متميزة لإجراء جراحات دقيقية فى محافظة بورسعيد، فضلا عن وجود مراكز أخرى لتشخيص وعلاج أورام الأطفال، وهذه المراكز بها أحدث تجهيزات طبية تعد الأحدث على مستوى العالم.



يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، انطلقت فى محافظة بورسعيد أول يوليو الماضى، ومستمرة فى التشغيل التجريبى حتى أول سبتمبر وتوفر المنظومة العلاج للمرضى، وفقا لأعلى مقاييس الجودة فى 22 وحدة صحية و7 مستشفيات كبرى، والدولة توفر الموارد المالية الكاملة للمنظومة لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.



أصدر وزير المالية قرار بتعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهى الهيئة المختصة بالأمور المالية، وتحصيل الاشتراكات، وتتبع الوزير.



وتضمن القرار تعين كلا من الدكتور إيهاب أبوالمجد، عضو مجلس إدارة الهيئة والدكتور محسن جورج، مستشار الهيئة للشئون الفنية ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.



وأوضح القرار، أن ذلك يأتى فى إطار بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.