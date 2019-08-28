أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 27-8-2019
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:40 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شعبة الصناعات المغذية: تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي "مشروع قومي"
وأضاف "الشافعي"، أن التحويل للغاز الطبيعي يساهم في توفير فاتورة استيراد المواد البترولية لخزينة الدولة، فضلًا عن أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يساهم في تحسين البيئة، معتبرًا أن هذا المشروع مشروع قومي لا يقل عن حفر قناة السويس الجديدة، متوجهًا بالتحية لرئيس الوزراء ووزير الصناعة على هذا المشروع.
وزير شؤون مجلس النواب: 55% تقدموا بطلب للحصول على تعويضات النوبة
وأكد "مراون"، أنه تقدم خلال هذه الفترة 6350 مستحق بطلبات تحديد رغباتهم من أصل عدد 11 ألف و716 مستحق لتعويض بنسبة بلغت 55%.
كلمة تاريخية واستقبال أسطوري.. تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير
وأضاف "الباز"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون افتتاحًا أسطوري يليق بمصر، موضحًا أن العالم كله يعلم أهمية الحضارة المصرية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شعبة الصناعات المغذية: تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي "مشروع قومي"
وأضاف "الشافعي"، أن التحويل للغاز الطبيعي يساهم في توفير فاتورة استيراد المواد البترولية لخزينة الدولة، فضلًا عن أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يساهم في تحسين البيئة، معتبرًا أن هذا المشروع مشروع قومي لا يقل عن حفر قناة السويس الجديدة، متوجهًا بالتحية لرئيس الوزراء ووزير الصناعة على هذا المشروع.
وزير شؤون مجلس النواب: 55% تقدموا بطلب للحصول على تعويضات النوبة
وأكد "مراون"، أنه تقدم خلال هذه الفترة 6350 مستحق بطلبات تحديد رغباتهم من أصل عدد 11 ألف و716 مستحق لتعويض بنسبة بلغت 55%.
كلمة تاريخية واستقبال أسطوري.. تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير
وأضاف "الباز"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون افتتاحًا أسطوري يليق بمصر، موضحًا أن العالم كله يعلم أهمية الحضارة المصرية.
محمد الباز يطالب بإلغاء إجازات المناسبات الإسلامية ما عدا عيدي الأضحى والفطر
اقترح الإعلامي محمد الباز، إلغاء الإجازات في المناسبات الإسلامية ما عدا عيد الأضحى والفطر، وأبرزها رأس السنة الهجرية.
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. "الشعبة": في محلات كتير هتغير النشاط
وأشار "رزق"، إلى أن ارتفاع الذهب بهذا الشكل ليس في مصلحة تجار الذهب، منوهًا بأن ارتفاعات الذهب مستمرة حتى نهاية العام، حيث قد يصل سعر الجرام إلى 900 جنيه، وأضاف، "في محلات ذهب هتبدأ تغير النشاط.. السعر ده كتير أوي".
السفير الياباني بالقاهرة: مشاركة السيسي في التيكاد هى الأولى لرئيس مصري
قال السفير ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة التيكاد تعد هى المشاركة الأولى لرئيس مصري.
"الأرصاد" تحذر من طقس الأربعاء: شديد الحرارة على هذه الأماكن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا، حول حالة طقس يوم الاربعاء الموافق 28 اغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
سعيد الصباغ يزف بشرى سارة عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن تأثير إنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات، موضحًا أنه سيصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون المختص بهذا الشأن.
رئيس شركة مياه الإسكندرية يكشف موعد عودة المياه بعد كسر ماسورة بالساحل
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه قطر 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب والتي تغذي مناطق الحمام- الساحل الشمالي- وقرية فلسطين وبعض القرى السياحية وإعادة مياه الشرب بكامل طاقتها مرة أخرى الساعة 1 صباحًا، معلقا: "مش هنروح إلا لما ترجع المياه".
اقترح الإعلامي محمد الباز، إلغاء الإجازات في المناسبات الإسلامية ما عدا عيد الأضحى والفطر، وأبرزها رأس السنة الهجرية.
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. "الشعبة": في محلات كتير هتغير النشاط
وأشار "رزق"، إلى أن ارتفاع الذهب بهذا الشكل ليس في مصلحة تجار الذهب، منوهًا بأن ارتفاعات الذهب مستمرة حتى نهاية العام، حيث قد يصل سعر الجرام إلى 900 جنيه، وأضاف، "في محلات ذهب هتبدأ تغير النشاط.. السعر ده كتير أوي".
السفير الياباني بالقاهرة: مشاركة السيسي في التيكاد هى الأولى لرئيس مصري
قال السفير ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة التيكاد تعد هى المشاركة الأولى لرئيس مصري.
"الأرصاد" تحذر من طقس الأربعاء: شديد الحرارة على هذه الأماكن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا، حول حالة طقس يوم الاربعاء الموافق 28 اغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
سعيد الصباغ يزف بشرى سارة عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن تأثير إنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات، موضحًا أنه سيصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون المختص بهذا الشأن.
رئيس شركة مياه الإسكندرية يكشف موعد عودة المياه بعد كسر ماسورة بالساحل
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه قطر 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب والتي تغذي مناطق الحمام- الساحل الشمالي- وقرية فلسطين وبعض القرى السياحية وإعادة مياه الشرب بكامل طاقتها مرة أخرى الساعة 1 صباحًا، معلقا: "مش هنروح إلا لما ترجع المياه".
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