الخليفي يحسم موقف نيمار من الرحيل إلى برشلونة



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حضور ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاجتماع ناديه مع إدارة نادي برشلونة الإسباني، من أجل حسم الموقف النهائي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة ال

قدم بالنادي الباريسي، سواء بالرحيل عن الفريق أو رفض العرض ومواصلة استمراره داخل جدران حديقة الأمراء.





وذكرت صحيفة راديو كتالونيا، أن وفدًا من نادي برشلونة الإسباني توجه إلى باريس صباح الثلاثاء، من أجل الحصول على توقيع نيمار، من خلال الاجتماع الذي من المنتظر أن يحضره ناصر الخليفي، الامر الذي يؤكد على أهمية الصفقة على الساحة العالمية.





وأضافت الصحيفة أن، الوفد الكتالوني ضم الرباعي إيريك أبيدال، مسؤول التعاقدات في برشلونة، وخافيير بورداس، المدير الرياضي للنادي، وكارسكار جراو الرئيس التنفيذي للبلوجرانا، وأندري كوري.





وفي سياق متصل، أكدت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق إلى اقتراب نيمار من الرحيل لبرشلونة بعد تمسكه بالفريق من خلال توجيه إشارة تفيد بذلك، بعدما قام بالإعجاب بصور لاعبا النادي الكتالوني سيرجي روبيرتو وأنطوان جريزمان، عقب انتهاء مباراة ريال بيتيس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.





ويتطلع برشلونة لحسم صفقة الدولي البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث قام بتقديم العديد من العروض، ولكنهارفضت من قبل إدارة الفريق الباريسي، ليتقدم بعرضين جديدين وهما الحصول على خدمات ديمبلي بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو، واشتمل العرض الثاني على التوقيع مع اللاعب في الموسم القادم مقابل 170 مليون يورو.