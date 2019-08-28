نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة توصلت لحل جديد من أجل التخلص من نجم خط وسط الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن يوفنتوس أعلن عن رغبته في الفو ز بخدمات راكيتيتش لكنه عرض مبادلته بنجمه إيمري تشان وهو ما رفضته إدارة برشلونة التي تسعى للتخلص من بعض لاعبي خط الوسط للحصول على الأموال.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الحل يتمثل في إعارة راكيتيتش إلى يوفنتوس لمدة موسم مع أحقية بالشراء النهائي في صيف 2020.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا الخيار سيساعد يوفنتوس أيضًا الذي سيؤمن صفقة عالية الجودة مع تأجيل الدفع حتى العام المقبل.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أن الكلمة الأخيرة في هذا الأمر تعود إلى راكيتيتش نفسه، حيث أن اللاعب يتطلع لتجديد عقده مع برشلونة ولكنه أدرك أن ذلك صعب حاليًا في ظل وجوده على مقاعد البدلاء في الموسم الحالي.

وألمحت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.