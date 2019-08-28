آل الشيخ يُعلن عن صفقة جديدة.. تعرف على 10 صفقات نارية لنادي ألميريا الاسباني

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم النادي بصفقات قوية ومميزة للمنافسة بقوة بالموسم الحالي 2019-2020.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لمحمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا مع الصفقة الجديدة وكتب: "اللاعب الدولي الكرواتي أنتي كوريتش ٢٢ عامًا قادمًا من نادي روما الإيطالي بنظام الاعارة مع خيار الشراء - الصفقة العاشرة- القادم أقوى إن شاء الله".

ويستعرض "الفجر الرياضي" الصفقات الـ 10 التي أبرمها نادي ألميريا خلال الميركاتو الصيفي:





1- بيدرو إيمانويل:

يعتبر تركي آل الشيخ المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل (44 عامًا) أول صفقات ألميريا هذا الموسم حيث تعاقد معه لقيادة الفريق الاسباني، وسبق وتولي القيادة الفنية للتعاون السعودي الموسم الماضي، وحصل معه علي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمركز الثالث بالدوري السعودي.





1- إيفان باليو:

تعاقد ألميريا مع الألباني إيفان باليو (27 عامًا) يلعب في مركز الظهير الأيمن، وسبق ولعب لأندية برشلونة الاسباني، وأروكا البرتغالي، وميتز الفرنسي.





2- نيكولا ماراس:

أما ثالث صفقات ألميريا الاسباني الصيفية كان التعاقد مع المدافع الصربي نيكولا ماراس (23 عامًا)، وكان يلعب ضمن صفوف فريق تشافيس البرتغالي.





3- دراجون روسيتش:

أما رابع صفقات نادي ألميريا الاسباني كان التعاقد مع حارس المرمي الصربي دراجون روسيتش، صاحب (22 عامًا)، وسبق ولعب في أندية ملادوست لوتشاني، وكولوبارا في صربيا.





4- رادوساف بيتروفيتش:

خامس صفقات ألميريا الصيفية، اللاعب الصربي رادوساف بيتروفيتش (30 عامًا)، ويلعب في مركز خط الوسط، وسبق ولعب في أندية سبورتنج لشبونة، وريو آفي في البرتغال.





5- جوناثان سيلفا فييرا:

سادس صفقات نادي ألميريا الاسباني كان التعاقد مع البرازيلي جوناثان سيلفا فييرا (21 عامًا) يلعب في مركز الظهير الأيسر، وسبق ولعب في صفوف فريق بوتافوجو البرازيلي.





6- كارلوس لازو:

سابع صفقات ألميريا ‏اللاعب الإسباني جوزية كارلوس لازو (٢٣ عامًا)، يلعب في مركز خط الوسط، قادمًا من نادي خيتافي الإسباني.





7- فالنتين جيمس:

تعاقد أيضًا مع المدافع النيجيري ڤالنتين جيمس (20 عامًا) الذي إنضم لصفوف ألميريا الاسباني بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية شراء عقده، قادماً من نادي جلطة سراي التركي.





8- فالنتين فادا:

وتعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا (23 عامًا) الذي انضم لصفوف ألميريا الاسباني، قادمًا من بوردو الفرنسي، لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.





9- أنتي كوريتش:

أما الصفقة الجديد التي أعلن عنها "آل الشيخ" اليوم الكرواتي أنتي كوريتش ٢٢ عامًا انضم لصفوف ألميريا الاسباني، قادمًا من نادي روما الإيطالي بنظام الاعارة مع خيار الشراء.



