تعرف على تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة المقاصة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تشكيل الابيض لمواجهة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء في بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي .

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا، عبدالله جمعة

خط الهجوم : مصطفى محمد.





ويواجه اليوم الأربعاء فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة في تما الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقد أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .



وضمت القائمة الزمالك :

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.





ومن المقرر ان يواجه فريق الاتحاد السكندري الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بدور الثمانية، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء.





يذكر ان الزمالك نجح في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.





ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.