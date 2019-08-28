فيلم عربي ينافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي





اختار المركز التونسي للسينما والصورة، الفيلم الروائي الطويل "ولدي"، ليمثل تونس في مهرجان توزيع جوائز الأوسكار، في دورته 92 المقرّرة في ولاية لوس أنجلس الأمريكية يوم 9 شباط/ فبراير 2020.





وقال المركز في بيان له، إن الاختيار وقع على الفيلم، لأنه يستجيب لجميع المعايير الواردة في لائحة المشاركة المنصوص عليها من قبل أكاديمية الأوسكار، وأن الفيلم حظي بأغلبية أصوات لجنة الترشيح.





وفيلم "ولدي"، الذي تمّ عرضة في قاعات السينما لأول مرة في تونس عام 2018، تناول قضية نقل الشباب التونسي إلى القتال في مناطق النزاع المسلح، خصوصًا في ليبيا وسوريا.





ويروي الفيلم قصة شخص يُدعى رياض يعمل سائق رافعة في ميناء بحري بتونس، يكرّس حياته وزوجته نازلي، للاعتناء بابنهما الوحيد سامي، الذي يستعد لاجتياز امتحان الثانوية العامة، وهو يشكو من نوبات الصداع النصفي.





وفي الوقت الذي يشعر فيه الابن بالتحسّن، يختفي فجأة تاركًا وراءه رسالة يعلم فيها بأنه اختار طريقه نحو سوريا، لتبدأ معاناة الأب مع رحلة البحث عن ابنه، وينجح في العثور عليه، لكنه يفشل في إقناعه بالعودة إلى تونس، إلى أن يلقى حتفه هناك بعد أن تزوج وأنجب طفلًا.

وحصد الفيلم عدة جوائز، حيثُ توّج في ختام مهرجان ثقافات المتوسط في مدينة باستيا جنوبي فرنسا بالجائزة الكبرى، كما توج بطل الفيلم الممثل محمد ظريف بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي.





وعلى جانب آخر عقد صباح أمس الثلاثاء مؤتمر صحفي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وهو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

وتُقدم الدورة الثالثة للمهرجان مجموعة من أحدث الأفلام من جميع أنحاء العالم.

ويتكون برنامج المهرجان، من ثلاث مسابقات رسمية، مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

يعرض المهرجان نحو 80 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض مهرجان الجونة عددا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

حضر المؤتمر الصحفي مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه مؤسس الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، ورئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي الفنان بشرى عبد الله رزة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني أمير رمسيس.

ويمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية".



