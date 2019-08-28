موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة

يواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.





ويدخل الزمالك المباراة بطموح الفوز ، من اجل الدفاع عن اللقب، حيث يسعى الصربي ميتشو إلى النجاح في اول اختبار حقيقي له مع الفريق خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



