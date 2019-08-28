موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة
يواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
ويدخل الزمالك المباراة بطموح الفوز ، من اجل الدفاع عن اللقب، حيث يسعى الصربي ميتشو إلى النجاح في اول اختبار حقيقي له مع الفريق خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتبث المباراة على شاشة قناتي اون سبورت ونايل سبورت فضائيا على القمر الصناعي نايل سات، بينما تذاع على اذاعة الشباب والرياضة واون سبورت اف ام عبر موجات الراديو.
وقد أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .
وضمت القائمة الزمالك :
في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل
في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي -
في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.
ومن المقرر ان يواجه فريق الاتحاد السكندري الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بدور الثمانية، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء.
يذكر ان الزمالك نجح غي الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.
ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.