"الوزراء": يوم الأحد يصبح إجازة في هذه الحالة

كان تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلاً ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.





وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.





وفي النهاية، يناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد أن يكون يوم الأحد إجازة حال أن إعلان دار الإفتاء أن يوم السبت هو المتمم لذي الحجة.وعن منظومة التأمين الصحي الجديد، أشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الست فئات المعفاة من دفع اشتراكات نظام التأامين الصحي الشامل ستطبق على كل المحافظات.ونوه بأن معايير تحديد المعافين من دفع الاشتراكات سيتم مراجعتها كل 3 سنوات، ومن ثم من الوارد إضافة فئات جديدة، أو تقليص الفئات الموجودة.هذا وقد حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه.واشتملت المعايير على 6 فئات يتم اعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقي الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل ربها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنين في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.وقرر رئيس الوزراء، تحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات الـ"6"، على أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها، على أن تكون المناطق المتعرضة لكوارث بموجب قرار من رئيس الوزراء.وعن معيار تحديد غير القادر على الوفاء بالاحتياجات، أرجع ذلك للحد الأدنى لدخل الفرد أو رب الأسرة سواء مقابل عمل أو معاش أو ايراد ممتلكات أو أموال، والأموال المنقولة والعقارات، ومتوسط استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول والارضي، ومصروفات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.وتضمن القرار أن تراجع بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل، وتلتزم الفئات بأعباء "النظام" اعتبارًا من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.وأمر "مدبولي"، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يكون في عضويتها ممثلين عن التضامن الاجتماعي والمالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئة ذاتها، لتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد في غير القادرين، وفقًا للمعايير السابقة.وأتاح "مدبولي"، للجنة الاستعانة بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز وقواعد بيانات "تكافل وكرامة" للاستعانة بها في أداء دورها.