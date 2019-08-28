رئيس جهاز التنسيق الحضاري يطالب بإعادة النظر في موقع تمثال ليلى مراد بمطروح

علق المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، على تمثال ليلة مراد بمحافظة مطروح، قائلًا إن الأعمال الفنية والتراثية في الميادين لها ضوابط محيطة يجب اتباعها قبل أي شيء.



وأضاف علي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، أنهم طالبوا المحافظة بإعادة صياغة المحيط حول التمثال، لافتًا إلى أن المساحة حول التمثال ليست كافية.



وتابع: "نحتاج إعادة النظر في موقع التمثال وفي وقفته وفي ارتفاعه"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك لجان لتقييم مكان التماثيل التي توضع بالمحافظات.



ورد النحات عبد الرحمن البرجي، منفذ تمثال ليلى مراد بمطروح، على الانتقادات الموجهة للتمثال، قائلًا إن بداية الفكرة بدأت من مديرية الإسكان عندما أرادوا تطوير شاطئ الغرام، موضحًا أنهم اقترحوا فكرة إنشاء تمثال لـ ليلى مراد تكريمًا لها.



وأضاف "البرجي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تنفيذ التمثال، واجتهد في مذاكرة أفلام الفنانة الراحلة ليلى مراد ليكون التمثال لائقًا، وحاول صياغة رقة وجمال التمثال حتى يكون أكثر تماشيًا مع الفنانة.



وأشار إلى أنه واجه صعوبة في نحت ابتسامة الفنانة ليلى مراد خلال تنفيذ التمثال، وأن الكثيرين على شاطئ الغرام أبدوا إعجابهم بالتمثال.



وتسبب تمثال الفنانة ليلى مراد، الذي تم تصميمه لوضعه أمام مدخل المسرح الصيفي المكشوف، الذي أقامته محافظة مطروح، فى حالة من الجدل، والذى صممة محافظة مطروح ضمن أعمال التطوير الحضاري للشاطئ.



وشهد الأسبوع الماضي، وضع تمثال من البرونز بالحجم الطبيعي للفنانة ليلي مراد، أمام المسرح الذي تم إنشائه مؤخرًا وجاري تجهيزه للافتتاح قريبًا، لإقامة الحفلات الصيفية والأنشطة الفنية والثقافية على الشاطئ، ضمن أعمال التطوير الشامل لشاطئ الغرام، أحد أهم وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح، وهو الشاطئ الذي أطلق على أسم فيلم " شاطئ الغرام" للفنانة الراحلة ليلي مراد والفنان الراحل حسين صدقي، ويضم الصخرة الشهيرة التي غنت عليها " بحب اتنين سوا".

