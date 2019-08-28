مصيلحي : دعمنا الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على كأس مصر





وقال مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "تم اختيار الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية بعد الآداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي".





وأضاف :"طلعت يوسف مدرب مميز ودعمنا الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على كأس مصر".





واختتم مصيلحي تصريحاته قائلاً :"لست مع تقليص عدد الأندية ولست أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".





ووصلت بعثة الاتحاد السكندرى صباح اليوم الى مطار القاهرة قادمة من الكويت بعدما حقق الفريق الكروى فوزًا غاليًا على العربى الكويتى بهدف مقابل لا شىء فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء ليسهل من مهمته فى لقاء العودة .





وقد رافق بعثة الاتحاد السكندرى مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى، الذى حرص على وصول البعثة اليوم من أجل الاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة فى البطولات المختلفة.





ويستأنف الفريق السكندرى تدريباته على ملاعب سموحة غدًا الأربعاء مباشرة ودون الحصول على راحة استعدادا لمباراة كأس مصر، حيث يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من المقاصة والزمالك.

صرح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بأنه تم تدعيم الفريق بصفقات مميزة للمنافسة على بطولة كأس مصر.