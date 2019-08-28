انهيار جزئي في عقارين بأسوان.. والمحافظ يأمر بتوفير وحدات سكنية بديلة

عقب إخطاره بوقوع إنهيار جزئى بمنزلين بنجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش قبلى دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو إصابات أو الممتلكات الخاصة



أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته بتوفير عدد 2 وحدة سكنية بمساكن الإيواء العاجل بمنطقة الصداقة القديمة لإقامة الأسرتين اللتان تعرض منزلهما للإنهيار الجزئى لحماية أفرادهم من التعرض للخطورة أو أى أضرار حيث أن إحداهما مكونة من 4 أفراد والأخرى من 3 أفراد..



وصرح اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والذى توجه على الفور لموقع المنزلين وأشرف ميدانيًا على إحتواء تداعيات الواقعة بحضور المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأمن حيث تم تخصيص سيارات من الوحدة المحلية لنقل محتويات المنزلين من أثاثات وأجهزة منزلية وغيرها إلى شقق الإيواء العاجل المخصصة لهم، بجانب تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بإصدار قرار إخلاء وبناءًا عليه إصدار قرار إزالة فورية للمنزلين نظرًا لخطورتهما فى حالة حدوث إنهيار كلى على المقيمين بالمنطقة المحيطة بهما



وأشار إلى أنه من الإجراءات العاجلة أيضًا فقد تم إيفاد لجنة فنية من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أسباب الإنهيار الجزئى والتى أشارت إلى أنه جاء نتيجة وجود تسرب من خط مياه قديم مما أدى إلى حدوث إنهيار أرضى وبالتالى أثر ذلك على الحالة الإنشائية للمنزلين.



وفى ذات السياق تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 12 وحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة خلف عمارات التجاريين والزراعيين بمساحة 3 ألاف م2، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أثناء الجولة الميدانية المفاجئة التى قام بها خلف عمارات التجاريين والزراعيين بمنطقة إمتداد حى العقاد والتى رصد خلالها المحافظ وجود تعديات عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض على أراضى أملاك الدولة وأيضًا تعديات على حرم الطريق.



وأعطى تعليماته لمسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لها قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة اليوم لإزالة هذه التعديات وذلك برئاسة نواب رئيس المدينة سيد مدنى ويحيى مصطفى والذى أكد على أن الحملة تمكنت من إزالة 12 حالة تعدى بهذه المنطقة على مساحة 3 ألاف م2 وذلك بمشاركة العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية وحى جنوب مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة



وأوضح أنه تم مراجعة وصلات الكهرباء ومياه الشرب لهذه التعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين فى ظل توجيهات محافظ أسوان بإزالة كافة أشكال التعديات سواء على أراضى بناء أو زراعية لاسترداد حق الشعب والوصول للإستغلال الأمثل لمختلف الأراضى المتعدى عليها بما يصب فى تحقيق الصالح العام.