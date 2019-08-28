‎اتحاد الكرة يكشف سبب عدم إعلان اسم مدرب منتخب مصر غداً

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه غدًا. قال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للفريق القومي. وتابع أنه لم يصرح في الإعلام بإعلان اسم المدرب غدًا وإنما قال إنه من المحتمل إعلان اسمه غدًا.‎





وأضاف إسماعيل في تصريحات: إن المباراة ستقام يوم 18 والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها..





وواصل أنه من الوارد إعلان اسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو المقرر لها نوفمبر المقبل.





يذكر أن الاتحاد المصري السابق برئاسة المهندس هاني أبوريدة قد أعلن إقالة الأرجنتيني خافيير أجيري عقب الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 وهى البطولة التي أقيمت في مصر وحصدها منتخب الجزائر بعد الفوز بالمباراة النهائية على حساب السنغال بهدف دون رد.



