محافظ الفيوم يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

كرم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أوائل الشهادات العامة والأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2018 2019م، بنادي قارون الرياضي، بمنحهم شهادات التقدير ومبالغ مالية، بحضور الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدراة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية ومديري الإدارات التعليمية وأولياء أمور المكرمين وأسرهم.



وتم تكريم 135 طالبًا وطالبةً بواقع 15 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضيات، و11 طالبًا وطالبةً بشعبة العلمي علوم، و10 طالبًا وطالبةً بالشعبة الأدبية و49 بالشهادة الإعدادية و9 بالتعليم الفني و5 بالتربية الخاصة و36 للثانوية الأزهرية والإعدادية والإبتدائية والقراءات بالإضافة الي تكريم 23 من مديري المدارس لتميزهم في الآداء.



وخلال كلمته أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين علميًا وأن هؤلاء الطلبة فخر للمحافظة، مؤكدًا على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، كما أكد المحافظ على أهمية الأنشطة المدرسية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، واستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب علي كيفية توظيف المعلومة ب ما يعود بالنفع علي الطلاب والمجتمع ككل.



وفي نهاية الحفل قدم محافظ الفيوم شهادات التقدير والمبالغ المالية للمكرمين، وقدم خالص تهانيه القلبية لهم، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والإستمرار فى تفوقهم العلمى بالمرحلة الجامعية، معربًا عن أمنياته القلبية لهم بدوام التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية.

