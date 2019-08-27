ضبط عاطلين سرقا شخصًا بمنطقة ميدان السواح بالزيتون في القاهرة

فى إطار تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " تحت عوان (بالفيديو فى عز الظهر) يتضمن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بمنطقة ميدان السواح بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.. فقد أمكن تحديد هوية المجنى عليه، وبإستدعائه قرر أنه أثناء قيادته سيارته بالمكان المُشار إليه إصطدم بأحد الأشخاص، وعقب نزوله للإطمئنان عليه، قام آخر بمغافلته وسرقة هاتفين محمولين من داخل سيارته وهربا مستقلين مركبة "توك توك".





توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة (حلاق وعاطل .. مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، الأول محكوم عليه بالحبس سنتين فى 4 قضايا ضرب، والثانى محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح نارى).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما مطواة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد إستخدامه فى نشاطهما الإجرامى، وأرشدا عن الهاتفين.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.