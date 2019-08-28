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نشرة حوادث "الفجر": إقبال كثيف على مبادرة "كلنا واحد".. وحقيقة الاعتداء على معلمة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:22 ص
نشرة حوادث الفجر: إقبال كثيف على مبادرة كلنا واحد.. وحقيقة الاعتداء على معلمة
نشرة حوادث الفجر
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داليا عادل
 
شهد الشارع المصري، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

خاطف طفل مصر القديمة ينكر الواقعة.. والتحريات تفجر مفاجأة

استدعاء شهود العيان بواقعة ذبح أمين شرطة على يد مسجل بمحيط مسجد عمرو بن العاص

حفظ التحقيقات فى حريق شقة بدار السلام

النيابة تعاين شقة حداد وجد مقتولا داخلها بحدائق القبة

"3 كيلو حشيش".. حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات في المطرية

"حفرة بعمق 10 أمتار".. ليلة سقوط ضحية الثراء السريع في العياط

ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الكريمات المروري

شكرا للسيسي.. إقبال كثيف على مبادرة "كلنا واحد" لشراء مستلزمات المدارس

تعرف على حقيقة الاعتداء على معلمة على أيدي ضابط شرطة بالإسماعيلية
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المزيد عن: نشرة حوادث الفجر محيط مسجد عمرو بن العاص ذبح امين شرطه خاطف طفل اعتداء على معلمة
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