نشرة حوادث "الفجر": إقبال كثيف على مبادرة "كلنا واحد".. وحقيقة الاعتداء على معلمة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار: