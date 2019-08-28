"المنوفية" تواصل حربها ضد انتشار "الزواحف" في قرى المحافظة

كشفت رئاسة مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، تحت رئاسة اللواء أشرف محمد البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا، عن استجابتها السريعة لشكوى المواطنين بناحية قرية كفور الرمل بدائرة المركز، وعلى الفور انطلقت اللجنة المشكلة لمكافحة الزواحف والحشرات الضارة بالانتقال إلى زمام قرية كفور الرمل التابعة للوحدة المحلية بميت برة، وذلك بعدما اشتكى المواطنين بحوض العزب وشارع داير الناحية، بوجود الزواحف الضارة داخل الكتلة السكنية.



حيث قامت اللجنة بعمل كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أى زواحف سامة حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث تم حقن عدد ٦٠ بيضة بمادة نيوميل السامة، وتوزيعها فى البؤر والمناطق التى يمكن أن تحوى هذة الزواحف، سواء بمقر الشكوى وبمحيط المنزل محل البلاغ وعلى جسر الترعة أمام منزل الشاكى ورش المبيد السام أمام محلات البقالة.



اللجنة كانت برئاسة ياسر عبد الحميد نائب رئيس المركز لشئون القرى وعضوية مدير إدارة الأزمات بالمجلس، ومدير الإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس قسم المكافحة بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، ورئيس قسم المكافحة بالإدارة البيطرية بقويسنا، ورئيس الوحدة المحلية بميت برة.



وجاءت الخطوة بعد يوم واحد فقط من حملة نفذتها اللجنة المشكلة لمكافحة الزواحف والحشرات الضارة بالانتقال أمس الاثنين الموافق 26 أغسطس ٢2019 إلى قرية إبنهس القرية الأم التابعة للوحدة المحلية بإبنهس، بناءً على الشكوى المقدمة من أهالى المنطقة المحيطة بمسجد الشهداء بإبنهس حيث اشتكى الاهالى بوجود مصنع مهجور بجوار المسجد يحوى الزواحف الضارة.



وبدأت اللجنة بعمل كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على اى زواحف سامة حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث تم حقن عدد ٦٠ بيضة بمادة سامة، وتوزيعها فى البؤر والمناطق التى يمكن أن تحوى هذة الزواحف، كما تم توزيع عد اثنين كيلو جرامات من أمعاء الدجاج المحقونة بالمادة السامة، على جميع البؤر المصابة.



اللجنة كانت برئاسة الأستاذ ياسر عبد الحميد نائب رئيس المركز لشئون القرى وعضوية مدير إدارة الأزمات بالمجلس، ومدير الإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس قسم المكافحة بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، ورئيس قسم المكافحة بالإدارة البيطرية بقويسنا، ورئيسة الوحدة المحلية بإبنهس، وقد تم التنبيه على صاحب المكان بتنظيفه والا سيعرض نفسة للمسألة القانونية.

يجدر الإشارة إلى أن محافظة المنوفية، أعلنت قبل ساعات عن رصد ظهور حشرة القراد بقرية كفور الرمل مركز قويسنا وقرية طوخ طنبشا ببركة السبع، وعلي الفور أصدر المحافظ تعليماته لأجهزة الوحدات المحلية بالتعاون مع الطب البيطري والطب الوقائي بمديرية الصحة برش المناطق المذكورة بالكامل، كما كلف بعمل حملات توعية للمواطنين لكيفية الوقاية من ظهورها، حيث تنتشر هذه الحشرة في الأماكن التي يتم فيها تربية الحيوانات وخاصة الكلاب.



وتتلخص أهم طرق الوقاية من حشرة القراد في التخلص من الحشائش، وأكوام الورق، والقمامة حول المنازل، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة لظهور حشرة القراد كما يجب الحرص علي استعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد مثل الأسوار، والحظائر والحرص علي رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة علي نظافتها، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر.



وتعتبر حشرة القراد من أخطر الحشرات، حيث أنها من الكائنات مفصلية الأرجل، وصغيرة الحجم، وتعود لصنف العنكبيات، لاحتوائها على ثماني أرجل، كما أنها تنتمي لفصيلة «اللوكسويد»، والتي تقسم للعديد من الأنواع، وهي موجودة بكثرة في أمريكا وأفريقيا، وتعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، مما يؤدي لنقل العديد من الأمراض في البيئة التي تتواجد بها.



وينقل القراد العديد من الأمراض الخطيرة من شخص لآخر، وفي حالة امتصاص دم أي شخص فهي تتسبب في ضرر خطير وكبير له، ويتوجب عليه فورًا غسل مكان الجرح بسرعة والتوجه إلى أقرب مركز صحي، فحشرة القراد موجودة في الأماكن المخنفضة، وعادةً ما تلتصق بأجسام الحيوانات الأليفة؛ كالقطط، والكلاب، وتعتبر هي الناقل الأساسي، وأحيانًا تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق احتكاكه بتلك الحيوانات، من الأمراض المنقولة عبرها «الأمراض البكتيرية»، وتتمثل في الإصابة بداء اللايم، والإصابة بالحمى الراجعة، والحمى النمشية (التيفوس)، والإصابة بحمى الأرانب (داء التوليري)، وحمى الجبال الصخرية المبقعة، وداء إيرليخ، فضلًا عن أمراض فيروسية حمى كولورادو القرادية، والتهاب الدماغ، وحمى القرم النزفية، والكونغو.



أما الأمراض الطفيلية هي الإصابة بداء البابسيات، والمعاناة من السموم، والإصابة بشلل القراد، ويمكن الوقاية منها عن طريق الحرص على التخلص من العشب، وأكوام الورق، والعشب حول مساكن الأهالي، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة تختفي فيها حشرة القراد.