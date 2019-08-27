مدرب الهلال يهاجم "التحكيم" بعد مباراة الاتحاد في دوري الأبطال

قال المدرب الروماني "رازفان لوشيسكو" المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بأن حكم مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا قد حرم فريقه من ركلتي جزاء خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء، مشددًا على كون التحكيم لم يكن في المستوى المطلوب من وجهة نظره، حيث أبدى المدرب الروماني عن غضبه الشديد من عدم إحتساب ركلتي جزاء لصالح فريق الهلال في المباراة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المبارة، تحدث مدرب الهلال عن إستياءه من طاقم التحكيم، وقال أمام وسائل الإعلام : "لدينا ركلتين جزاء وليس واحدة، الاولى لهتان والثانية لـ جوميز صحيحتين بنسبة مئة بالمئة، وأنا أعلم ذلك جيدًا، ولكن لا اعرف لماذا تجاهل الحكام هذه الأخطاء من قبل فريق الاتحاد".





وأكمل المدرب الروماني حديثه حول المباراة وعن طريقة لعبه فريقه خلال المواجهة، وقال: "خلقنا فرص عديدة رغم الأجواء الصعبة، خرجنا بشخصية قوية وقدمنا مستوى رائع، فرص الاتحاد كانت بسبب الأخطاء من قبل بعض اللاعبين، وسنعمل على معالجة ذلك خلال المباريات المقبلة".





ويذكر بأن نادي الهلال قد تعادل مع نادي اتحاد جدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الجوهرة بمدينة جدة ضمن مباريات الذهاب في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وهذا في الوقت الذي من المتوقع بأن تكون هناك مباراة عودة في نفس الدور بين الفريقين، وسوف تقام على أرضية ملعب جامعة الملك سعود أمام الاتحاد يوم 17 سبتمبر المقبل.