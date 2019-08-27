إحالة مسئولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني في الدقهلية للتحقيق



قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وقف تنفيذ قرار إزالة في عقار بحي غرب المنصورة لحين الفصل في النزاع القضائي القائم بين المتنازعين.



كما كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة شربين بعرض تقرير شامل للمتابعة على الطبيعة على مدار الساعة ولمدة أسبوع لعمل ورشة داخل الكتلة السكنية وتحديد مدى إلتزامها بمواعيد العمل صباحا ومساءا لاتخاذ قرار بشأن إلغاء ترخيصها.



جاء ذلك استجابة لشكوى مواطنة بحي غرب تتضرر من محاولة مالك العقار بازالته بالرغم من وجود نزاع قضائي والآخر يتضرر من وجود ورشة بجوار منزله داخل الكتلة السكنية بشربين.



حضر لقاء المواطنين الدكتور أيمن مختار السكرتير العام وسعد الفرماوي السكرتير المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن.



وأعلن محافظ الدقهلية عن استرداد 167 فدان املاك دولة بجمعية السلام بقلابشو مركز بلقاس دون المساس بحقوق المواطنين.



ووجه محافظ الدقهلية للواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة إنهاء اللجنة المشكلة من أعمالها واستعادة الأرض فورا واستغلالها سواء بزراعتها أو إقامة مشاريع قومية عليها لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.



وأكد شاروبيم على أن المحافظة لن تتنازل عن أي متر من أرض أملاك الدولة وسيتم استعادة الأراضي من واضعي اليد عليها ومحاسبتهم ماليا على الفترة التي استغلوها وقانونيا على اغتصابهم لأرض الدولة.



وجه اللواء طارق الباز رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، بشن حملات مكبرة تمكنت من إعدام منتجات لحوم بحملة على المطاعم بمدينة ميت غمر، وحررت مذكرة إغلاق مطعم لوجود مخالفات.



قاد الحملة محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر واستهدفت المطاعم بمدينة ميت غمر بالتعاون مع الطب البيطري والصحة والتموين.



وأسفرت الحملة عن إعدام 10 كيلو عجينة حواوشي و5 كيلو بانيه و6 ك سجق و5 كيلو جبنه رومي غير صالحين للاستخدام الأدمي للتغير في الخواص الطبيعية والرائحة الكريهة بمطعمين فطير وبتزا وكريب بشارع بورسعيد.



وجرى تحرير مذكرة غلق لمطعم بشارع بور سعيد لوجود مخالفات صحية به وتحرير 3 محاضر بيئية و3 محاضر تموينية و3 محاضر مخالفة قوانين صحية.



قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة مسئولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني للتحقيق بسبب التقصير والتقاعس، مشددا على الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة بمتابعة الموضوع محل الشكوى ومنابعة أعمال إدارة التخطيط العمراني أولا بأول.ووجه محافظ الدقهلية خطابا شديد اللهجة لمسئولي التخطيط العمراني مبديا استيائه من أداء الإدارة وقال "كيف تتركون 12 ألف متر فضاء دون تنظيم أو تخطيط "،وأضاف أن يتم عمل مشروع تقسيم على نفقة المواطن لتحديد الشوارع.جاء قرار محافظ الدقهلية عقب اطلاعه واستماعه لشكوى أحد المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي يتضرر فيها من عدم إدراج أحد الشوارع بحوض الزعفران التابع لمركز ومدينة المنصورة على الرغم من وجود الشارع على الطبيعة.وقرر محافظ الدقهلية إحالة أوراق ومستندات الموضوع للشئون القانونية لاجراء التحقيق اللازم مع المسئولين في إدارة التخطيط العمراني في ضوء المستندات المقدمة.وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي صرف مساعدات مالية فورية لعدد 9من المواطنين وادراجهم في برنامج تكافل وكرامة وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقته لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم.وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتوفير 3 فرص عمل في القطاع الخاص لثلاثة من المواطنين علي أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية.جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بعد أن إلتقى بهم اليوم واستمع فيه إلى مشكلاتهم ومطالبهم التي وجه بسرعة تلبيتها.