السيطرة على حريق بأكوام القش والحطب بعزبة في طوخ (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية،مساء اليوم علي حريق هائل نشب بأكوام للقش والحطب في عزبة أمينة التابعة للوحدة المحلية بالدير التابعة لمدينة طوخ، دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بنشوب حريق هائل نشب بأكوام للقش والحطب في عزبة أمينة التابعة للوحدة المحلية بالدير.





تم ابلاغ الحماية المدنية والتي دفعت ب ٦ سيارات وتمت السيطرة علي الحريق ومنع امتداده الي منازل القرية وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وامرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.



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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق شب في شقة بالطابق الرابع بطنان التابعة لمدينة قليوب دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بطنان التابعة لمدينة قليوب





علي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب3 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





نرشح لكم: تجديد حبس عنصرين إجراميين ضبط بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالعبور





‎قرر قاضي المعارضات بمحكمة العبور،تجديد حبس إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وضبطا بحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ لقسم العبور بضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور،وهما كلٍ من سيدة بدون عمل – مواليد 1992 - من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور سبق إتهامها فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليًا لإتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات".





كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين"، وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة،عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق سبق إتهامه فى قضية "مخدرات". عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما الآتى كمية من مخدر الهيروين وزنت ( "3" كيلو جرام ) مبلغ مالى قدره "430،000" أربعمائة وثلاثون ألف جنيه عدد ( 4 ) هواتف محمولة،عدد ( 4 ) ميزان، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.‎





وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث المرور من ضبط عاطل أثناء تجديده رخصة قيادة بمؤهل دراسي مزور ببنها.





تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز، اخطارا من ضباط مباحث المرور بضبط ا م ح 26 سنة عاطل أثناء قيامه بتجديد وإنهاء الإجراءات الخاصه برخصة القيادة خاصته المسحوبة،وبفحص الملف والمستندات الترخيصية تم الاشتباه في شهادة الثانوية الزراعية شعبة إنتاج حيواني، وبالاستعلام من الجهة المنسوب صدورها المؤهل الدراسي أفادت بأن الشهادة غير صحيحة ويشتبه في كونها (مزوره).







وبمواجهة المذكور قرر بأنه قام بشراء تلك الشهادة من أحد الأشخاص غير معلوم لديه حال تواجده علي أحد المقاهي نظير مبلغ مالى 1000 جنيه منذ ثماني أعوام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2697 لسنة 2019م إداري قسم ثان بنها،وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.





كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص،أمس حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامة بقتل زوجته داخل شقتهما بالخصوص إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات وترك ابنته المنزل والذهاب للإقامة عند اسرة والدتها المجني عليها بمحافظة الشرقية دون علمه.





وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بحضور عوض س م 45 سنة سائق ومقيم الزرايب بالخصوص السابق اتهامه في قضيه " قتل " علي قسم شرطة المدينة وقرر قيامه بقتل زوجته مروه ا ا ربة منزل حيث قام بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بطعنه نافذه بالصدر من الجهه اليسري حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وذلك علي اثر خلافات بينهما.



