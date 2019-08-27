نشرة الفجر الرياضي: نيمار يقترب من برشلونة وريال مدريد يحاول.. وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم بغداد بونجاح
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:19 م
الفجر الرياضي
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