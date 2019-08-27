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نشرة الفجر الرياضي: نيمار يقترب من برشلونة وريال مدريد يحاول.. وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم بغداد بونجاح

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:19 م
نشرة الفجر الرياضي: نيمار يقترب من برشلونة وريال مدريد يحاول.. وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم بغداد بونجاح
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية، وأخر مستجدات الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وجديد صفقة نيمار، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم.

 
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