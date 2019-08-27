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مونبلييه يحقق فوزه الأول بالدوري الفرنسي على حساب ليون

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:22 م
مونبلييه يحقق فوزه الأول بالدوري الفرنسي على حساب ليون
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انتزع فريق مونبلييه أول فوز له في الدوري الفرنسي هذا الموسم عقب فوزه على ليون 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين مونبلييه بالفضل في هذا الفوز للاعبه أرنو سوكيت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وأهدر أندي ديلور ركلة جزاء لمونبلييه في الدقيقة 37، فيما حصل يوسف كوني لاعب ليون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 51.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد ليون عند 6 نقاط في المركز الثاني.

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