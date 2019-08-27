أزارو في قائمة المغرب النهائية لوديتي بوركينا فاسو والنيجر
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:20 م
علي نبوي
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أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب القائمة النهائية لأسود الأطلسي التي تستعد لمواجهتي بوركينا فاسو والنيجر الوديتين يومي 6 و10 سبتمبر 2019.
وضمت قائمة منتخب المغرب تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي وجاءت القائمة مكونة من ٢٧ لاعبًا وهم :-
حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)
خط الدفاع: أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) – عمر بوطيب (الرجاء البيضاوي) – عصام شباك (مالاتياسبور التركي) – نبيل درار (فنيربهاتشه التركي) – بدر بانون (الرجاء البيضاوي) – جواد ياميق (جنوى الإيطالي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) – يونس عبد الحميد (ريمس الفرنسي) – فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) -
خط الوسط: وليد الكارتي (الوداد البيضاوي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) – يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي) – أمين حاريت (شالكه الألماني) – سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) - المهدي كارسيلا (ستاندر دو لييج البلجيكي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – يونس بلهندة (جالطة سراي التركي) – عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)
خط الهجوم: وليد أزارو (الأهلي المصري) - رشيد العليوي (آنجيه الفرنسي)
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