جولة تفقدية مفاجأة لمحافظ دمياط بعدة مستشفيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجأه على مستشفيات (مستشفى فارسكور المركزي - مستشفى الروضة المركزي - مستشفى الحميات - مستشفى الأمراض الصدرية)، بمرافقة اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.



واستهلت المحافظ جولتها بالمرور المفاجىء على مستشفى فارسكور المركزى، حيث تفقدت كافة أقسام المستشفى، مشددة على تحويل كافة المقصرين من المتغيبين عن العمل بدون اذن مسبق إلى التحقيق.



وواصلت المحافظ جولتها بتفقد مستشفيات الروضة المركزى والحميات والصدر، موجهة تعليماتها بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال المستشفيات.



كما رافق المحافظ خلال جولتها لجنة من إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري لفحص سجلات الحضور والانصراف ومتابعة مدى الانضباط الإداري داخل المستشفيات.



كما إستمعت المحافظ خلال جولتها لشكاوي عدد من المواطنين، موجهة تعليماتها بسرعة حل مشكلاتهم



و يأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على النهوض بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الدعم الممكنة لحل مشكلاتهم في أسرع وقت.





أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إنطلاق مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة " لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار على مستوى الجمهورية، والتي ستنفذ من قبل صندوق تحيا مصر بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة خلال ثلاثة أعوام من خلال إجراء مسح طبي للمواطنين في المناطق الأكثر إحتياجا على مستوى المحافظة، وتنفيذ عددا من التدخلات الجراحية والعلاجية " عمليات المياه البيضاء ونظارات طبية وتوفير أدوية "مجانا، كما تشمل المبادرة التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار، وذلك من خلال الكشف على طلاب المرحلة الإبتدائية وتوفير النظارات الطبية مجانا.



وفي سياق متصل، عقد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة إجتماعا تنسيقيا تحضيرا لإنطلاق المبادرة اليوم بإستاد المحافظة بحضور وفد صندوق تحيا مصر وممثلي مديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، موجها تعليماته لكافة المديريات بالتعاون الكامل مع ممثلي المبادرة وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لنجاح الحملة.







قام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط يرافقه الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والمفتش المالي والاداري وعضو المكتب الفني لوكيل الوزارة بالمرور على مستشفى الصدر بدمياط في ساعات متأخرة من مساء امس الأربعاء.



وتبين من المرور غياب طبيب بقسم الاستقبال بالمستشفى وانصراف آخر بدون إذن عن أعمال النوبتجية.



وقد قام الدكتور خالد عبد الغنى وكيل الوزارة بإحالة الأطباء إلى التحقيق بالنيابة الادارية للاهمال الجسيم وتعمد الاضرار بالعمل في المستشفى.



كما قام بعدها بالمرور على مستشفى الحميات ووجه الدكتور وكيل الوزارة الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى للانظباط الاداري في ظل التردد الكبير على المستشفى.







شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة مجموعة من الحملات التفتيشية علي الصيدليات الخاصة شملت عدد ١٠٥ صيدلية ومخزن أدوية،وضمت الحملات جميع مفتشي الصيدلة بالنطاق الجغرافي للمحافظة وعددهم ١٥ مفتش صيدلي.



أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير ٢٠ محضر ومخالفة وكذلك تنفيذ الغلق الإداري لثلاثة صيدليات والعرض على محافظ دمياط لاستصدار قرار غلق أخرى لمخالفة شروط الترخيص.



تنوعت المحاضر ما بين وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مهربة ومحظور بيعها وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون وجود فواتير ووجود مستحضرات بصفة دوائية مجهولة المصدر.



كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم وجود مدير بالصيدلية أو من ينوب عنه.



وقد تم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة التابعة حسب النطاق الجغرافي للصيدلية المخالفة.