"الوزراء": كارت الفلاح سيحدث نقلة نوعية في الزراعة بمصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كارت الفلاح هام للغاية وسيحدث نقلة نوعية في الزراعة في مصر، لافتًا إلى أن كارت الفلاح ي عبارة عن بطاقة مميكنة مثلها مثل أي بطاقة بنكية، مسجلة عليها كافة بيانات الفلاح، لصرف المخصصات من الأسمدة الزراعية والمبيدات بسعر مدعم.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن كارت الفلاح سيتم تطبيقه في محافظة بور سعيد والغربية في البداية، وسيتم اعطاء مهلة شهر من أول 1-9-2019لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية، لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومي، والشخص الذي لم يسجل حيازته الزراعية الحقيقية، لن يحصل على مخصصات من الأسمدة بسعر مدعم.





وتابع:"" نناشد الفلاح خاصة في بور سعيد والغربية، سرعة تسجيل حيازته الزراعية في المنظومة الجديدة، للحصول على كرت الفلاح"





هذا وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتي الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرًا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335.933 حيازة بالرقم القومي، و176.333 حيازة بدون رقم قومي، بالإضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل 2.968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومي، وميكنة 44 جمعية زراعية.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.





ونوه المستشار نادر سعد، إلى الاتفاق على تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين في المحافظتين ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر (من أول 1-9-2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومي، على أن يعقب ذلك وقف صرف أي أسمدة للمزارعين الذين تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية.



