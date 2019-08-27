بعد ارتفاع أسعار الذهب.. "الشعبة": في محلات كتير هتغير النشاط
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:15 م
هدى عبدالرازق
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قال أمير رزق، رئيس شعبة تجار الذهب، إن ارتفاع سعر الذهب الأخير حاليا تعد تاريخية، ولم تحدث منذ 10 سنوات، متوقعا أن يصب سعر الذهب عيار 21 بنهاية شهر سبتمبر إلى 800 جنيها.
وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ارتفاع الذهب بهذا الشكل ليس في مصلحة تجار الذهب، منوهًا بأن ارتفاعات الذهب مستمرة حتى نهاية العام، حيث قد يصل سعر الجرام إلى 900 جنيه، وأضاف، "في محلات ذهب هتبدأ تغير النشاط.. السعر ده كتير أوي".
سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم الثلاثاء 27-8- 2019، على خلفية صعود أسعار الأوقية، وأن هناك تذبذبًا في أسعار المعدن الأصفر، وصعوبة توقعه الفترة المقبلة، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف نجيب خلال تصريحات صحفية، أن جرام عيار 21 ارتفع بنحو جنيهين ليسجل نحو 709جنيهات، وهو ما يمثل أعلى سعر للذهب في مصر.
وأشار “واصف” إلى الارتفاع نظرًا لصعود الأوقية اليوم وفتح البورصة العالمية للذهب على ارتفاع قياسي للأوقية لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 6 سنوات؛ لتلامس 1550 دولارًا، إضافة إلى لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن نتيجة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بخفض أسعار الفائدة على الدولار مؤخرًا.
وأشار إلى الصراعات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بين البلدين ستسهم في زيادة الطلب على المعدن الاصفر.
.عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات للجرام.
عيار 18 نحو 608 جنيهات للجرام.
عيار 24 ليسجل 808 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل نحو 5670 جنيهًا.
فيما سجل سعر الأوقية 1542 دولارًا.
وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ارتفاع الذهب بهذا الشكل ليس في مصلحة تجار الذهب، منوهًا بأن ارتفاعات الذهب مستمرة حتى نهاية العام، حيث قد يصل سعر الجرام إلى 900 جنيه، وأضاف، "في محلات ذهب هتبدأ تغير النشاط.. السعر ده كتير أوي".
سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم الثلاثاء 27-8- 2019، على خلفية صعود أسعار الأوقية، وأن هناك تذبذبًا في أسعار المعدن الأصفر، وصعوبة توقعه الفترة المقبلة، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف نجيب خلال تصريحات صحفية، أن جرام عيار 21 ارتفع بنحو جنيهين ليسجل نحو 709جنيهات، وهو ما يمثل أعلى سعر للذهب في مصر.
وأشار “واصف” إلى الارتفاع نظرًا لصعود الأوقية اليوم وفتح البورصة العالمية للذهب على ارتفاع قياسي للأوقية لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 6 سنوات؛ لتلامس 1550 دولارًا، إضافة إلى لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن نتيجة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بخفض أسعار الفائدة على الدولار مؤخرًا.
وأشار إلى الصراعات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بين البلدين ستسهم في زيادة الطلب على المعدن الاصفر.
.عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات للجرام.
عيار 18 نحو 608 جنيهات للجرام.
عيار 24 ليسجل 808 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل نحو 5670 جنيهًا.
فيما سجل سعر الأوقية 1542 دولارًا.
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