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شهيدان وجرحى في انفجار غامض غربي غزة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:01 م
شهيدان وجرحى في انفجار غامض غربي غزة
ارشيفية
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وكالات
 
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أياد البزم، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصر الشرطة، نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة.

وقال البزم في إحاطة إعلامية إن "اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار، وفقاً لـ"سبوتنيك".

في سياق متصل قالت وزارة الصحة بغزة إن "الشهيدين اللذين ارتقيا إثر الانفجار غرب مدينة غزة، هما: سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وإصابة شابيْن آخريْن وسيّدة بجراح في المكان".

وتضاربت الأنباء حول ماهية الانفجار، فيما ذكرت وزارة داخلية حماس في قطاع غزة، أن "انفجاراً وقع قرب مفترق الدحدوح، جنوب مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة".

ولكن وكالة رويترز نقلت عن شهود أن دراجة نارية انفجرت وعليها شخصان، بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة.
ولم يتضح إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود إن واحداً على الأقل منهم من المارة.

وفي بعض الأحيان يلقى مسلحون فلسطينيون حتفهم، فيما تصفها جماعاتهم، بحوادث في العمليات أو في انفجار عبوات ناسفة قبل أوانها.

وفي وقت لاحق قالت تراجعت سلطات حماس عن رواية الاستهداف الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة داخلية حماس في غزة إياد البزم، إن القتيلين من عناصر الشرطة، وأنهما قُتلا "نتيجة انفجار قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة".
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