دبلوماسي سابق: لقاء السيسي برئيس وزراء اليابان سيشهد طرح كل القضايا الملحة على طاولة البحث

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق للإتحاد الإفريقي، إن رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تحديات القارة الإفريقية، على مؤتمر التيكاد المنعقد في اليابان.





وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة الساعة "التاسعة"، المذاعة على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية بين مصر واليابان تشهد تطويرًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء اليابان شينزو آبي غدًا، سيشهد وضع كل القضايا الملحة بين البلدين على طاولة البحث.





وأشار إلى أن اليابان كانت من أوائل الدول الصناعية التي قدمت مساعدات للتنمية القارة الإفريقية، ومؤخرًا بدأت تركز على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء، بدلًا من المنح والمساعدات.





هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.





ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول، "الأربعاء 28 أغسطس الجاري" التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة 2:30 مساء لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية.





وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة، الساعة الثالثة مساء غد بتوقيت اليابان، وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة، ومستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية يعقبها الجلسة الموسعة الثانية التى تعقد الساعة الرابعة و5 دقائق مساء حتى الخامسة و50 دقيقة مساء بتوقيت اليابان بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.





وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان، يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.





وتتضمن فاعليات اليوم الثاني، "29 أغسطس الجاري"، الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك.





كما تتضمن فاعليات اليوم الثاني، أيضا جلسة مناقشة موضوعية وتغطى قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشرى، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق.





وفى المساء، يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.





وتتضمن فاعليات اليوم الثالث والأخير، "30 أغسطس الجاري" عقد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار، الجلسة الموسعة السادسة والتي تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفي.





وسيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبروطوري للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.



