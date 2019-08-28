نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يمد خدمة سفيري مصر بأمريكا وأوغندا
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يمد خدمة سفيري مصر بأمريكا وأوغندا.
فتح باب العضوية في رابطة "كتاب ونقاد الفن"
https://www.elfagr.com/3701578
أعلنت
رابطة "كتاب ونقاد الفن" بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر،
عن فتح باب الانضمام للرابطة لكافة الزملاء بالمؤسسات الصحفية "القومية والحزبية
والخاصة".
رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية
لإصدار "كارت الفلاح"
https://www.elfagr.com/3701478
عقد
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لإستعراض ومتابعة اخر المستجدات
المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"،
وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد عبد العاطى،
وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح
الادارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى
محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة
لبيب، نائب وزيرة التخطيط للاصلاح الادارى، بالاضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
السيسي يمد خدمة سفيري مصر بأمريكا وأوغندا
https://www.elfagr.com/3701456
قرر
الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد، السفير فوق العادة المفوض
لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام، اعتبارًا من 16 أكتوبر 2019.
وثيقة مسربة تكشف تورط تركيا في تسليح الإرهابيين في سوريا
https://www.elfagr.com/3701691
بعد
تهديد رئيس الحكومة التركية السابق أحمد داود أوغلو لأردوغان بكشف الحقائق، تبين أن
الحكومة التركية عملت على تزويد "الجماعات الصديقة" في سوريا بالسلاح، وذلك
بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أغسطس 2015، برئاسة أوغلو شخصياً.
انسحاب المقاتلين الأكراد من مناطق على الحدود السورية مع تركيا
https://www.elfagr.com/3701645
أعلن
مقاتلون أكراد في شمال سوريا أنهم سحبوا قواتهم، وأسلحتهم الثقيلة، وتحصيناتهم من بعض
المناطق الواقعة على الحدود مع تركيا.
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