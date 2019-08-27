قبل انسو فاتي.. أساطير كروية سجلوا ظهورهم الأول في عمر الـ 16 من بينهم توتي وبيرلو





تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة دائماً نحو المواهب الشابة والتي يتوقع لها مستقبل باهر مع أنديتها وحال تم الاعتماد عليهم خلال دقائق معدودة دائماً ما ينذر هذا الأمر بوجود موهبة علينا انتظار توهجها عندما تنضج.





وخطف المهاجم الشاب الإفريقي الصغير انسو فاتي أنظار الجميع إليه بعدما شارك في 12 دقيقة على ملعب كامب نو عندما حل بديلاً في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس بالمباراة التي انتهت بنتيجة 5-2 لصالح البارسا.





ويتوقع أن يكون لاعب غينيا بيساو البالغ من العمر 16 سنة، أحد النجوم الشباب في المستقبل وقد يسير على خطى النجوم الذي شاركوا رسمياً مع فريقهم في عمر الستة عشر عاماً وهم الآن أسماء بارزة ومعروفة للجميع.





وبات "فاتي" ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عامًا و298 يومًا.





ودائما ما تظهر روح الحماس على شخصية النجوم الصغار الذين يمثلون فرق كبرى ومعروفة مثل برشلونة وغيرها، وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز نجوم كرة القدم الذين شاركوا وسجلوا أول ظهور لهم في الدوريات الكبرى وهم في سن 16:





1- كيليان مبابي:

ظهر الشاب الموهوب مع موناكو في 16 سنة و 11 شهراً، لأول مرة في 2 ديسمبر 2015 في مباراة كاين دورياً والتي انتهت بنتيجة (1-1) فقد دخل عند الدقيقة 88 وهو حالياً من اللاعبين البارزين والذين ساهموا في فوز منتخب فرنسا بكأس العالم بروسيا 2018.





2- إيدين هازارد:

عند عمر 16 سنة و10 أشهر وفي يوم 24 نوفمبر 2007 شارك هازارد مع ليل ضد نانسي حيث دخل في الدقيقة 78 وبقي في الدوري الفرنسي حتى انتقاله في عام 2011 إلى تشيلسي وحالياً يقضي موسمه الأول مع ريال مدريد.





3- واين روني:

في عمر 16 سنة و 9 أشهر وخلال عام 2002، كان واين ضمن صفوف إيفرتون وظهر لأول مرة في الدوري الانجليزي الممتاز ضد توتنهام بالمباراة التي انتهت (2-2) حيث شارك في الدقيقة 67.





4- توتي:

16 سنة و 6 أشهر وفي 28 مارس 1993، ظهر لاعب خط الوسط لأول مرة في مباراة بريشيا وروما والتي انتهت لصالح الذئاب بنتيجة (0-2) واستمر مع الفريق حتى اعتزل عام 2017 بعد مسيرة ناجحة سواء مع فريقه أو منتخب إيطاليا.





5- أندريا بيرلو:

في عمر 16 سنة ويومين، جاءت أول مباراة له في 21 مايو 1995 في ريجيانا وبريشيا (2-0). بعد بريشيا ، مر لاعب خط الوسط بمسيرة رائعة مع إنتر ميلان وإيه سي ميلان ويوفنتوس واعتزل في عام 2017 في مدينة نيويورك.





6- مالديني:

عندما وصل إلى عمر 16 سنة وفي 20 يناير 1985 سجل ظهوره الأول في أودينيزي بمباراة ميلان والتي انتهت (1-1)، وأصبح أسطورة في الدفاع ولم يرتدي أي قميص آخر غير ميلانو واعتزل في عام 2009.



