محمد الباز يطالب بإلغاء إجازات المناسبات الإسلامية ما عدا عيدي الأضحى والفطر

اقترح الإعلامي محمد الباز، إلغاء الإجازات في المناسبات الإسلامية ما عدا عيد الأضحى والفطر، وأبرزها رأس السنة الهجرية.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء،: "بتمنى إن الحكومة تقبل هذا الاقتراح وتعيد النظر في الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المصريون".





وتابع: "لا نحتاج هذه الإجازات، ونريد أن يعمل المصريون"، موضحًا أن الأعياد الإسلامية هما عيد الأضحى وعيد الفطر فقط وفقًا للشرع.





وتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وبهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.





وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.





وفي النهاية، يناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

نرشح لكم: جامعة الأزهر تنفي ما تتداوله وسائل الإعلام حول ظهور موقع إباحي أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد





نفت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي.





وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.





وتابع مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر : "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرات الصفحة الخاصة بموقع "celebritycruises".





وناشد بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.





من ناحية اخري كرّم مجلس كلية الطب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود صديق، عميد الكلية، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، واللواء طبيب احمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، بمناسبة فوزه بجائزة النيل في العلوم للعام 2018، وتكريمه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عيد العلم.





كما كرّم المجلس–خلال اجتماعه اليوم- الدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب السابق، تقديراً لمجهوداته الملموسة خلال الفترة الماضية.





وثمّن المجلس جهود الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية السابق، والتي كان لها الأثر الواضح في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية، حتى تبوأت مكانة متميزة بين كليات الطب بالجامعات المصرية، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء .





كما ثمن المجلس انفتاح الكلية وتعاونها مع كافة المؤسسات التعليمية والخدمية في الداخل والخارج، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من تطور على مستوى الإنشاءات الخدمية وتطوير المعامل، وتوسعات الأقسام وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، والدور الكبير الذي قامت به في خدمة صحة المجتمع المصري، ما كان له الأثر الإيجابي في حصول قطاع الطب في جامعة الأزهر على تقدير ممتاز خلال زيارة وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي العام الماضي.





يذكر أنّ كلية طب الأزهر كانت من أوائل الكليات التي طبّقت نظام الطب التكاملي لتواكب أحدث النظم التعليمية العالمية، إضافة إلى أنّها من أكثر الكليات تعاونًا مع المؤسسات التعليمية والطبية المناظرة على مستوى الجمهورية، وكانت في طليعة الكليات التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



