إصابة مدافع الشرقية بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد حنفي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.









وكان حنفي قد تعرض للإصابة خلال مران الفريق الشرقاوي بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، دون تدخل من أحد.









وأصبح مدافع الشرقية اللاعب الثاني الذي يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد زميله كريم أيالا والذي أصيب بنفس الإصابة.









ويقع فريق الشرقية في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية، بعد قرار اتحاد الكرة بصعود أصحاب المراكز الأولى في القسم الثالث للموسم الماضي.









ويعود فريق الشرقية للتدريبات الجماعية عصر غٍد الأربعاء على ستاد جامعة الزقازيق في إطار التحضير للموسم الجديد.









وكان الشرقية قد دخل معسكرًا مغلقًا لمدة ١٠ بالإسماعيلية حرص خلاله الجهاز الفني بقيادة محمد فايز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحفيظهم بعض الخطط والجمل التكتيكية.



