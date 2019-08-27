التعادل السلبي يحسم قمة الهلال والاتحاد بذهاب ربع نهائي أبطال آسيا

حسم التعادل السلبي موقعة الاتحاد السعودي مع مواطنه الهلال، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.





وكان الهلال الطرف الأخطر في المباراة وسنحت له أكثر من فرصة لم ينجح مهاجمو الفريق في استغلالها.





وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر القادم على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.





ويتأهل الفائز من هذه المقابلة للعب في الدور قبل النهائي مع الفريق الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب آسيا والتي تجمع بين النصر السعودي والسد القطري.





وكان الاتحاد حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الوحدة الإماراتي، مقابل 7 نقاط للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري، قبل أن يفوز في دور الـ16 على زوباهان الإيراني بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





في المقابل تصدر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين.