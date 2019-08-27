مخاوف عالمية من تعثر لبنان عن سداد ديونها

هبطت السندات اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة وارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إسرائيل والتي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.





الرئيس اللبناني ميشال عون في موسكو يوم 26 مارس2019.





وأظهرت بيانات من آي.اتش.اس ماركت ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لخمس سنوات إلى 1205 نقاط أساس، بزيادة تسع نقاط أساس عن إغلاق يوم الاثنين، مع هبوط معظم سندات البلاد.





كان الرئيس ميشال عون قال يوم الاثنين إن للبنان حق الدفاع عن نفسه، معتبرا واقعة الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين بمثابة ”إعلان حرب“ وسط توترات متصاعدة بين حزب الله وإسرائيل.





ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدس، محذرا لبنان وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقوله ”انتبهوا لما تقولون واحذروا مما تفعلون“.





وتزايدت التوترات أيضا مع تنامي المخاوف من عجز محتمل عن سداد الديون.





ويوم الجمعة، خفضت فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC، محذرة من تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.





ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، إذ يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الصعوبات التي تعانيها البلاد جراء النمو المتدني وفاتورة خدمة الدين الباهظة والقطاع العام المتضخم إلى جانب تكلفة الشركة المنتجة للكهرباء.





وجاء ارتفاع تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي يوم الثلاثاء مع هبوط السندات الحكومية المقومة بالدولار المستحقة في الفترة بين 2020 و2030 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفض سعرها ما بين 0.5 و1.3 سنت للدولار.





وقال كون تشاو الخبير لدى يو.بي.بي ”أعتقد أن هذا التشاؤم الحالي بين المستثمرين يأتي في الوقت الذي يتساءلون فيه عمن عليه الدور بعد الأرجنتين“، في إشارة إلى انهيار السوق هذا الشهر حينما أججت نتائج انتخابات تمهيدية صادمة مخاوف كبيرة من التخلف عن سداد الدين.





ومما يضاف إلى تلك المخاوف أيضا ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إحجام مكاتب الصرافة عن بيع الدولارات حيث تواجه ضغوطا للالتزام بسعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار.