أعمال مكثفة لاسترداد املاك الدولة منها 167 فدان بقلابشو



حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بجامعة المنصورة، الدكتور حسن الشناوي، الدكتور عادل ضيف عضوا مجلس الأمناء بجامعة حورس يأتي التعاون انطلاقا من رغبة جامعة حورس في استمرار أنشطة التعاون مع جامعة المنصورة والاستفادة من خبراتها في الكليات القائمة حاليا وكذلك مع الكليات التي تسعى جامعة حورس لإنشائها مثل كلية الطب البشري.



ويشمل التعاون تطوير المناهج والخطط الدراسية، تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، تقييم جودة البرامج وتطويرها، تعزيز مجالات البحوث والدراسات العليا والاشراف المشترك على الدرجات العلمية، تقديم الاستشارات والتعاون فيما يخص وضع المعايير والرقابة على التطوير المهني، تنظيم ورعاية المؤتمرات، تبادل المواد الدراسية والأبحاث المنشورة، تعزيز التعليم والتدريب للطلاب، تطوير وتنفيذ مشروعات بحية مشتركة، التعاون في المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع.



أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن استرداد 167 فدان املاك دولة بجمعية السلام بقلابشو مركز بلقاس دون المساس بحقوق المواطنين.ووجه محافظ الدقهلية للواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة إنهاء اللجنة المشكلة من أعمالها واستعادة الأرض فورا واستغلالها سواء بزراعتها أو إقامة مشاريع قومية عليها لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.وأكد شاروبيم على أن المحافظة لن تتنازل عن أي متر من أرض أملاك الدولة وسيتم استعادة الأراضي من واضعي اليد عليها ومحاسبتهم ماليا على الفترة التي استغلوها وقانونيا على اغتصابهم لأرض الدولة.وجه اللواء طارق الباز رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، بشن حملات مكبرة تمكنت من إعدام منتجات لحوم بحملة على المطاعم بمدينة ميت غمر، وحررت مذكرة إغلاق مطعم لوجود مخالفات.قاد الحملة محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر واستهدفت المطاعم بمدينة ميت غمر بالتعاون مع الطب البيطري والصحة والتموين.وأسفرت الحملة عن إعدام 10 كيلو عجينة حواوشي و5 كيلو بانيه و6 ك سجق و5 كيلو جبنه رومي غير صالحين للاستخدام الأدمي للتغير في الخواص الطبيعية والرائحة الكريهة بمطعمين فطير وبتزا وكريب بشارع بورسعيد.وجرى تحرير مذكرة غلق لمطعم بشارع بور سعيد لوجود مخالفات صحية به وتحرير 3 محاضر بيئية و3 محاضر تموينية و3 محاضر مخالفة قوانين صحية.تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، لجنة منظومة أملاك الدولة وشدد على ضرورة الانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع للأراضي أملاك الدولة في أقرب وقت لاسترداد أموال الدولة.واكد محافظ الدقهلية، على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها مؤكدا على أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة على أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.ووجه شاروبيم، برفع البيانات أولا بأول على منظومة الأملاك لحفظ البيانات وسهولة تحديثها خلال فترة التقنين لتيسير التعرف على مدخلات ومخرجات المنظومة.وأكد محافظ الدقهلية، على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.وعلى صعيد اخر تفقد أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الوحدات والمعامل البحثية بكلية الصيدلة للوقوف علي مدي جاهزية الوحدات البحثية المختلفة للعمل وآلية الاستفادة منها.استقبله خلال هذه الزيارة الدكتورة ناهد العناني عميد الكلية والوكلاء حيث زار وحدة الرنين النووي المغناطيسي بكلية الصيدلة والتى تقدم خدمات التحليل الدقيق للباحثين وشركات الأدويةواستعرض الدكتور حسين الصباغ مدير الوحدة إمكانات الوحدة وفريق العمل حيث أشار إلى عمل الجهاز يوميا على مدار 24 ساعةكما تفقد نائب رئيس الجامعة المعمل المركزي بالكلية وقاعة الكمبيوتر ومعمل الميكروبيولوجي مشيرًا إلي أن معامل كلية الصيدلة ووحداتها البحثية من أفضل المعامل الموجودة بالجامعة وأنه يجري حاليا العمل على انشاء معمل مركزي بالجامعة يضم جميع الوحدات البحثية الموجودة بالكليات للتسهيل على الباحثين لمعرفة ما يجري من أبحاث.وقع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اتفاقية تعاون مع الدكتور أكرم عباس العوضي رئيس جامعة حورس في اطار تدعيم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين لرفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بالإيجاب على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي وتطوير منظومة التعليم العالي.