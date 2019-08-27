زيارة تفتيشية مفاجئة تكشف انصراف 9 أطباء وإداريين دون إذن في الفشن ببني سويف

أحال المحاسب أحمد محمد الدسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، 3 أطباء و6 إداريين، إلى التحقيق بالشئون القانونية، لتركهم العمل بدون إذن في أوقات العمل الرسمية أثناء زيارة مفاجئة لفريق التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية.



وكشفت زيارة مفاجئة قام بها المحاسب يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، للوحدات الصحية التابعة للوحدة المحلية بقرية شنرا، لمتابعة سير العمل، وتبين غياب 3 أطباء و6 إداريين وتركهم العمل، بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، رغم توقيعهم في السجلات المخصصة للحضور والإنصراف.



وعرض يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري، تقرير الزيارة المفاجئة للمستشفى المركزي، على المحاسب أحمد محمد الدسوقي، رئيس الوحدة المحلية، قّرر إحالتهم إلى التحقيق بالشئون القانونية، وإخطار مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.



وفي سياق متصل أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجاري وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري،وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير نصف شهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة،وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا،وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.



حيث قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري" بقرى: مهدي الأخرم بالفشن، النواميس بالواسطى، وعلى حمودة مركز ناصر، والتي أسفرت عن الكشف على 3856 حالة،وعمل 174 تحليل دم، و118 طفيليات، وعمل أشعة لـ 23 حالة، واستصدار 14 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 24 حالات للمستشفيات،و 42 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 400 مواطنًا.



وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية (ناصر، الحميات، الصدر، إهناسيا، سمسطا، الرمد، الواسطى، الفشن، ببا)،لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 98 حالة، بالإضافة إلى ترخيص عدد 5 منشآت طبية خاصة،فضلًا عن المرور على 43 منشأة طبية والذي أسفر عن غلق عدد 18 منشأة طبية، وفي جانب العلاج الطبيعي فقد تم المرور على مستشفيات (ناصر، الواسطى،الفشن والصدر والجزام) والبدء في إصلاح أجهزة مستشفيات (الفشن، سمسطا، الصدر،عيادة العلاج الطبيعي بقسم الجلدية والجزام)،فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 49 صيدلية عامة و4 مستشفيات حكومية،10 وحدات صحية، و6 مخازن أدوية.



وفي مجال التمريض "العلاجي"تم التدريب على رأس العمل على كيفية إنعاش القلب الرئوي، وشرح السجلات والتسجيل بتذاكر المرضى،حيث تم المرور بواقع 12 مرة على المستشفيات،وكذا المرور الصباحي والمسائي على المستشفيات المركزية والنوعية ( الواسطى، الفشن، اهناسيا، سمسطا،الرمد،الحميات)وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 8 وحدات صحية (مركز طبي شرق النيل، الحمرايا، طنسا بني مالو،الحيبة، نزلة حنا، طنسا الملق، الشنطور، دشطوط ) وتم تدريب 100 ممرضة على الاكتشاف المبكر بمشاكل العين وتطوير النمو البصري.



وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة، فقد تم متابعة ميكنة صرف الألبان الصناعية لبعض المنافذ بجميع الإدارات الصحية، وتوفير شهادات الزواج بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية أثناء عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل والتسجيل ببرامج رعاية الأمومة والطفولة خاصة الاكتشاف المبكر للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي.



وفي جانب إدارة الرعاية الأساسية فقد تم إعداد البيان الخاص بتردد الوحدات المركزية عن شهر يوليو الماضي، وإعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى وزارة الصحة،وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميمه على 150 وحدة صحية، حيث تم إنهاء إجراءات عدد 300حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل).



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 23 ندوة إعلامية للتوعية بتنظيم الأسرة، ختان الإناث، سرطان الثدي، النزلات المعوية، الانيميا، الإسهال الصيفي، حيث تم تنظيم تلك الندوات بكل من: مركز طبي الغمراوي، بعض الحضانات، وحدة الغسيل الكلوي بشارع عبد السلام عارف.



كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرورعلى 234 منشأة متنوعة، وتم سحب 321 عينة،وإعدام 667 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 216محضرا،فيما تم استخراج 414 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 11 من المنشآت الطبية.

