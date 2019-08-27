وزارة التموين تشتري 350 ألف طن من قمح من الخارج

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها اشترت 350 ألف طن من القمح يوم الثلاثاء في مناقصة عالمية.

وقال تجار إن الشحنة تتضمن 230 ألف طن من القمح الروسي، و60 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الفرنسي.

كانت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للقمح في مصر، تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة بين الأول والعاشر من أكتوبر..

مصر تشتري 3.4 مليون طن قمح من الفلاحين

وكانت وزارة التموين والتجارة الدخلية ، أعلنت استلام قرابة 3.4 مليون طن قمح من المزارعين، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلى فى 15 أبريل الماضى .

وبلغ شراء القمح من المزارعين تبلغ 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5، و670 لدرجة نقاوة 23، و655 لدرجة 22.5.

وقال اللواء شريف الباسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن موسم حصاد القمح هذا العام شهد نجاحا ملحوظا وتطورا سواء في عملية التخزين أو الاستلام، وكذلك سرعة سداد المستحقات المالية للمزارعين والفلاحين.

وأضاف «الباسيلي» خلال تصريحات صحفية سابقة، أنه تم رفض كميات من القمح بلغت 2050 طنا بسبب إصابة هذه الكميات بالسوس والحشرات، بينما كان سبب الرفض في بداية الموسم لبعض الكميات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كما أكد على زيادة إنتاجية القمح هذا الموسم بشكل عام عن العام الماضي بـ200 ألف طن، ويرجع ذلك إلى العوامل المناخية الجيدة التي أدت إلى زيادة الإنتاجية.