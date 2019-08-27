الأهلي يمدد عقد باسم علي 3 سنوات

مدد باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعه الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقد جلسة اليوم الثلاثاء، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لحسم أمر انتقال الي النادي الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انتقال باسم علي الي الإسماعيلي خلال الساعات القادمة، بعد وضع الرتوش الاخيره لإنهاء الصفقة.

وحرص اللاعب علي تمديد تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاث مواسم قادمة.





على جانب أخر يواصل مجلس الإدارة البحث عن مدير فني لقيادة الفريق بالموسم الجديد، حيث توجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، لعقد عدة جلسات مع عدد من المدربين ووكلائهم، لحسم ملف المدير الفني، والذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة.





ومنح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني الذي يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري بعد خسارة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.





وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر.





وأصدر مجلس الأهلي بيانا توضيحي مساء الأحد الماضي للكشف أخر تطورات التعاقد مع المدير الفني والذي جاء نصه كالآتي:-





استقرت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة. جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.





وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.





هذا، وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.