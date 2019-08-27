حسين زناتي: تدشين مؤسسة يابانية جديدة للتعاون مع الدول العربية وأفريقيا

قال الدكتور حسين الزناتي، خبير طرق التعليم باليابان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر التيكاد المنعقدة باليابان، يعكس مكانة مصر في القارة الإفريقية، لافتَا إلى أن السفير الياباني بالقاهرة أكد أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر التيكاد، يُعطي فرصة لتوطيد العلاقات مع مصر بصفة خاصة، والقارة السمراء بصفة عامة.





وتابع "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن أهمية مؤتمر التيكاد تكمن في العمل على تقديم بعض الدعم للتنمية في القارة الإفريقية، والعمل على نقل التكنولوجيا للقاهرة، والاستفادة من التجربة اليابانية في الرعاية الصحية.





ولفت إلى أن الشراكة اليابانية المصرية بمجال التعليم في تصاعد مستمر، لافتَا إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال تطوير التعليم، ومؤخرًا قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن رؤيته لتطوير التعليم، والفترة المقبلة ستشهد تدشين أول مؤسسة يابانية، للتعاون مع الدول العربية والإفريقية.













هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.





ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول، "الأربعاء 28 أغسطس الجاري" التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة 2:30 مساء لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية.





وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة، الساعة الثالثة مساء غد بتوقيت اليابان، وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة، ومستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية يعقبها الجلسة الموسعة الثانية التى تعقد الساعة الرابعة و5 دقائق مساء حتى الخامسة و50 دقيقة مساء بتوقيت اليابان بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.





وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان، يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.





وتتضمن فاعليات اليوم الثاني، "29 أغسطس الجاري"، الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك.





كما تتضمن فاعليات اليوم الثاني، أيضا جلسة مناقشة موضوعية وتغطى قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشرى، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق.





وفى المساء، يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.





وتتضمن فاعليات اليوم الثالث والأخير، "30 أغسطس الجاري" عقد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار، الجلسة الموسعة السادسة والتي تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفي.





وسيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبروطوري للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.



