مدرب منتخب مصر لناشئي الكاراتيه: مصر تحتل مكانة متقدمة في رياضة الكاراتيه عالميا

قال الكابتن محمد فتحي، مدرب منتخب مصر لناشئي الكاراتيه، إن دورة الألعاب الأفريقية أهم بطولات القارة، وأحرزنا من خلالها ذهبيتين، و8 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".





وأضاف "فتحي"، أن مصر تحتل مكانة متقدمة في رياضة الكاراتية عالميا، حيث وصلنا للمربع الذهبي في بطولات العالم، ومنتخب الناشئين احتل المركز الأول عالميا أعوام 2009 و2011 و2013، كما نجح في احتلال المركز الثالث عام 2015.





وأكد المدرب أن منتخب الوطني سيشارك في بطولة العالم للكاراتيه أكتوبر المقبل، متمنيا حصول اللاعبين على المراكز الأولى، لافتا إلى أن اتحاد الكاراتيه ثاني أكثر اتحاد مسجل به لاعبين بعد كرة القدم.









هذا وقد حافظت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب على صدارة البطولة برصيد 116 ميدالية بينهم 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.





جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات، والمغرب المركز الثالث برصيد 52 ميدالية بواقع 13 ذهبية و15 فضية و24 برونزية، والجزائر للمركز الرابع برصيد 52 ميدالية بينهم 13 ذهبيه و14 فضيه و25 برونزية.





حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون"، الشطرنج مختلط، وأحمد شهاب في ألعاب القوى، وأحمد قمر وماجي عشماوي في الرماية، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات.



