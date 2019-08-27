المحمدي يقود تشكيل أستون فيلا أمام كرو ألكساندرا| مشاهدة مباراة أستون فيلا بث مباشر online tv





كشف ديان سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه، عن التشكيلة الأساسية لفريقه، لمواجهة فريق كرو ألكساندرا التي تنطلق فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب "ألكساندرا ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الثانى فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





ويتواجد الدولي المصري أحمد المحمدي على رأس تشكيلة أستون فيلا في مباراة اليوم ضد كرو ألكساندرا، بينما يغيب محمود حسن "تريزيجيه" عن المباراة، حيث فضل المدير الفني للفريق إراحة بعض العناصر الأساسية في لقاء اليوم.





وجاء تشكيل أستون فيلا أمام كرو ألكساندرا كالتالي:

حراسة المرمى: توم هيتون.





خط الدفاع: فريديريك جيلبير، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور.





خط الوسط: دوجلاس لويس، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، يوتا.





الهجوم: ويسلي.





وكان أحمد المحمدي قد جدد تعاقد مع نادي أستون فيلا الإنجليزي الخميس الموافق 22 أغسطس لعام 2019، لمدة موسم إضافي، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة الماضية.





وانتقل "المحمدي" لصفوف أستون فيلا خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017، وخاض 90 مباراة مع التوفيز في مختلف البطولات بواقع (6783 دقيقة لعب)، وسجل هدفين، وصنع 13 هدفًا، وحصل علي بطاقتين صفراء، ويعتبر من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق.



