plus now: الهلال والاتحاد يلا شووت بلس Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يوتيوب Kora star تابع نقل للجوال متعددة

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة اليوم الثلاثاء بث مباشر يلا شوت الجديد في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في كلاسيكو المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، رابط يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة بث مباشر كورة لايف اليوم.





الاتحاد يدخل مباراة اليوم بعدما نجح في التأهل بدور المجموعات وسحق الريان في الجولة الأولي بخماسية ولكنه سقط في اللقاء الثاني بالأربعة على يد الوحدة وحقق فوزاً صعباً على فريق لوكوموتيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل بعدها السير في الطريق كوصيف للمجموعة، مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة كورة لايف بث مباشر يلا شوت الجديد بدون تقطيع.





صعد الاتحاد لدور الـ16 بالبطولة ليواجه فريق ذوب آهن الإيراني والذي تصدر مجموعته الأولي التي ضمت النصر والوصل والزوراء لكن العميد السعودي نجح في إسقاطه ذهاباً وإياباً ليضع اسمه في ربع النهائي ليواجه غريمه الهلال، بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والهلال مشاهدة يوتيوب بجودة عالية.





الزعيم الهلالي تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعدما تأهل متصدراً للمجموعة والتي ضمت الدحيل واستقلال طهران والعين حيث صعد ب13 نقطة في الصدارة فيما صعد الدحيل القطري وصيفاً للمجموعة برصيد 9 نقاط، مباراة الهلال واتحاد جدة بث مباشر اليوم كورة أونلاين من ملعب الجوهرة المشعة حصريا رابط سريع.





وصعد الهلال لربع نهائي البطولة بعدما فاز على الأهلي غريمه السعودي ليصعد ضارباً مواجهة من العيار الثقيل مع اتحاد جدة مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر كورة ستار لايف بث مباشر اليوم روابط سريعة على الجوال.





المواجهة بين الاتحاد والهلال لن تكون سهلة على الطرفين، إلا أن البعض يري بإن إمكانية فوز الهلال هي الأقرب نظراً للمجموعة الكبيرة التي يضمها بين صفوفه خاصة في ظل تواجد الرباعي جوميز وجيوفينكو وسالم الدوسري وسلمان الفرج.