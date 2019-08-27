حصري Bein: مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر Yalla TV يلا شوت تابع اونلاين الاسطورة مشاهدة الهلال والاتحاد مباشر 1st HalF

كورة ستار مشاهدة البث المباشر لمواجهة فريق اتحاد جدة مع فريق الهلال، والتي ستقام اليوم الثلاثاء 27/8/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في جدة ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا KOOORA GOAL.





جول كورة ولم يتعمد لوشيسكو على الدوسري بشكل أساسي في مباراة الدوري أمام فريق أبها، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاحية دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وقلب الازرق تأخره في المباراة لانتصار كبير امام جماهير وعلى ملعبه KOORA ONLINE.





كورة أونلاين وكان قد شارك في الجانب الهجومي الرباعي هتان باهبري والبيروفي أندريه كاريلو، بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس ادواردو والفرنسي الهداف جوميز، ولكن سيعتمد لوشيسكو على سالم الدوسري خلال مباراة الاتحاد في آسيا رغم عدم مشاركته هذا الموسم في البداية يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وبث المباشر الأسطورة.





كورة اتش دي ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد بالتشكيل الآتي :-

فواز القرني - حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد - إميليانو فيشيو - خالد السميري - عبد الإله المالكي - كارلوس فيلانويفا - لويس خيمينيز - رومارينيو.





بينما سيبدأ فريق الهلال بالتشكيل الآتي أمام منافسه الاتحاد :-

عبد الله المعيوف - ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري - سالم الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميز.





يلا شوت بلس وسوف تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية عبر قمر النايل سات، حيث نجحت الأندية السعودية في عدم حجب مبارياتها على قنوات بين سبورتس الرياضية فقط، بل تذيع مباريات المنتخبات والأندية الوطنية عبر قنواتها المفتوحة KOORA STAR، كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق الاتحاد والهلال في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات KOORA LIVE.





بث الاسطورة للمباريات وخسر فريق الهلال معظم البطولات في الموسم الماضي، حيث فاز النصر ببطولة الدوري السعودي بعد منافسة شرسة بين الفريقين، وخسر البطولة العربية أمام فريق النجم الساحلي، ولكنه في الجانب الآخر قدم نتائج إيجابية أمام فريق الاتحاد ببطولة الدوري السعودي أيضاً BEIN MATCH.



