هبوط أرضي بمدينة قها (صور)

شهد شارع نصار بمدينة قها، اليوم الثلاثاء، هبوط ارضي بوسط الشارع دون معرفة اي أسباب،وعلي الفور توجهت توجهت المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحده المحلية لمدينه قها لتفقد الوضع.



وأكدت أنها فور تلقيها اتصالا من مسئول إدارة المتابعة بالوحده بوجود هبوط ارضي بشارع نصار توجهت على الفور إلي الموقع لتفقد الوضع وقامت باستدعاء رئيس شركه الكهرباء ورئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بقها ومسئولي الأزمات والكوارث والطرق بالوحدة.





وأشارت إلى أنها قررت تشكيل لجنة بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، لمعرفه اسباب الهبوط الأرضي والعمل علي سرعه إصلاحه تجنبا لوقوع حوادث.





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احتفالا بالعيد القومي.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بالتعليم والصحة بقليوب وبنها بتكلفة 37 مليون جنيه





اجري الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء،جولة تفقدية بمدينتى قليوب وبنها لتفقد عدد من المشروعات بقطاعى التعليم والصحة،وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، يرافقه خلال الجولة اللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وعاطف سلامة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية والنائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب وحمدي سلامة رئيس مجلس بنها وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب.





بدأت الجولة بتفقد المركز الطبي ( ميت حلفا) بقليوب حيث يتم تطويره بتكلفة 4 مليون جنيه تقريبا ويضم عدد من العيادات التخصصية وعيادات للأسنان وقسم أشعة ومكتب لصحة المرأة وعيادات التطعيم والطب الوقائي حيث تم الانتهاء من 95% من أعمال التشطيب داخل المركز وسوف يتم التسليم النهائي خلال شهرين.





وأكد المحافظ على ضرورة على ضرورة الاهتمام بالرعاية الطبية للمرضى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين،كما توجه إلي المدرسة الإعدادية بنات بقليوب والتى تتكون من 14 فصل ومعمل للعلوم بتكلفة حوالي 7 مليون جنيه.



وشدد المحافظ على ضرورة تشجير فناء المدرسة بالأشجار المثمرة بالإضافة الي تفقد مدرسة عزيز المصري تحت الإنشاء بسعة 10فصول بتكلفة 6مليون جنيه.





وعقب ذلك قام بتفقد المراحل النهائية للمركز الطبي بقلما والذى تبلغ تكلفته 5 مليون جنيه ثم قام بتفقد مدرسة مجول الابتدائية بمركز مدينة بنها حيث يتم تطوير المدرسة وإنشاء مبني جديد لتصبح ابتدائي وإعدادي بسعة 29 فصل وهذا بتكلفة 6مليون جنيه تقريبا وسوف يتم التسليم خلال عام.







ثم قام بتفقد مدرسة ابو بكر الرياضية ببنها لمتابعة أعمال أنشاء 12 فصل بتكلفة 9 مليون جنيه تقريبا،وشدد علي سرعة الانتهاء من جميع الأعمال لتسليم هذه المشروعات في المواعيد المحدد لها حتي يلمس المواطن التطور الذي يحدث في مجال التعليم والصحة علي أرض الواقع.





وفى نهاية الجولة قام بتفقد مدخل مدينة جمجرة ببنها استجابة لشكوى المواطنين من ان مدخل المدينة يحدث به عدة حوادث وقد أعطي التعليمات بضرورة انشاء مطب صناعي مخطط وواضح لحماية أرواح المواطنين ومنع حوادث السير.









ووضع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، امس الإثنين، حجر الأساس لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر مويس التابعة لمركز ومدينة بنها بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه بنظام معالجة الميديا (الوسط المحرك)MBBR، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.





وقال المحافظ خلال وضعه حجر الأساس إن المحطة ستخدم قرية منشأة بنها الفاروقية (عزة الرمالي - أبو مرعي - عزبتي زكي - الشريفة - نجيب عبد الرحيم - بهنس - محمد كامل) حيث أعطي تعليماته للجهاز التنفيذي والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المحطة وتسليمها خلال عام حيث تخدم المحطة اكثر من 9.7 الآف نسمة.





كما أكد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع قرى المحافظة،مشيرا أن القليوبية من أولي المحافظات تنفيذا لمشروعات الصرف الصحي ووصلت الي نسب مرضية يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة.







وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي أن المحطة تتكون من عدد 12 مبني ( المدخل والمصافي والراسب الرملي وحوض التهوية وأحواض الترسيب ( عدد 2 حوض ) وأحواض التجفيف ( عدد 6 حوض) وعدد 2 حوض لتركيز الحمأة بالإضافة الي مسجد للصلاه ومخزن وورشة ومبني للمحولات ولوحات الضغط ومبني للمولد ومبني نوافخ الهواء وحوض المزج بالكلور وسيتم تنفيذ المحطة خلال عام من ويقوم بالتنفيذ شركة قها للصناعات الكيماوية.







رافقه المحافظ خلال وضع حجر الأساس الدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد واللواء مجدي سيف وجمال كوش أعضاء مجلس النواب والمهندس مصطفي مجاهد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.









