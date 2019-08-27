PLUS شوت: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla bein الاسطورة بث مباشر ماتش الهلال ضد الاتحاد II7SRY

موعد وكيفية مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة الهلال والاتحاد دوري أبطال آسيا بث مباشر





مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد

البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد الثلاثاء 27 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.





مباراة الهلال والاتحاد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.





مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.





وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.





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حقائق عن المباراة





- هذا أول لقاء سعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا – فاز الاتحاد 5 مرات في 6 لقاءات سابقة له أمام فرق سعودية في المنافسة (خسر 1).

- الاتحاد صاحب أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال آسيا 2019 (19) ويشارك في ربع نهائي المنافسة للمرة الثامنة في تاريخه، رقم قياسي لفريق سعودي (الهلال 7).

- لم يخسر الهلال في آخر 6 مباريات لعبها أمام الاتحاد في جميع المنافسات (ف 4 ت 2) – لم يفز الاتحاد على الهلال في أي منافسة منذ أكتوبر 2016 (2-0 في الدوري).

- صنع لاعب الاتحاد كارلوس فيلانويفا 11 فرصة خلال لقاءي فريقه أمام ذوب آهان في دور الـ16، أكثر من أي لاعب آخر خلال المرحلة – أوسكار فقط (29) صنع فرصاً أكثر من فيلانويفا (27) خلال هذه الدورة.

- ليوناردو فقط (10) ساهم في إحراز أهداف أكثر من نجم الاتحاد المستبعد فهد المولد في دوري أبطال آسيا 2019 (7 – سجل 4 صنع 3).