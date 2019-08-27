انتشال التميمي يكشف تحديات وعراقيل "الجونة" هذا العام.. وما لا تعرفه عن المهرجان

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائى، عن التحديات والعراقيل التي تواجه المهرجان، خصوصا وأن هذه الدورة هي دورة مفصلية ينطلق معها المهرجان لأفق أكثر.









وأضاف التميمي أن مهرجان هذا العام يتوسع بشكل جيد، إذ يعمل على إطلاق عدة مبادرات مؤثرة من شأنها دعم مشهد صناعة الأفلام في مصر والوطن العربي.





وتابع انتشال التميمي: "على سبيل المثال، نجحنا في إنشاء شراكة مع "فيلم إندبندنت"، وعدد آخر من المؤسسات والشركات السينمائية، كما دعونا عددًا من المنظمات المرموقة لحضور الدورة الثالثة، من أجل خلق فرص للتعاون مستقبلًا".









وأكد التميمي أنه من المقرر عرض نحو 80 فيلمًا من أحدث إنتاجات السينما، من الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، والقصيرة أيضًا، والتي فازت بالعديد من الجوائز، أو حظت بعروضها العالمية الأولى في مهرجانات كُبرى. إضافة إلى برنامج خاص يحتفي بأعمال كلاسيكية خالدة تركت أثرًا في نفوسنا على مدار الزمن موضحا انه يفخر بالأفلام التي تلقت دعمًا من منصة الجونة السينمائية، وتُعرض هذه الأيام، في مهرجانات سينمائية مُهمة، مثل تورنتو، وسان سباستيان.









يذكر أن يقام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 27 من ذات الشهر، وهى الدورة الثالثة للمهرجان.





وتعد هذه الدورة هي الثالثة للمهرجان، إذ تم تأسيسه في عام 2017 بحضور باقة من نجوم مصر والعالم.







وكانت وكالة "انسامد" الإيطالية، أبرزت مهرجان الجونة السينمائى فى مصر، مشيرة إلى أن المهرجان حاز على مكانة محترمة بين الفعاليات الضخمة فى هذا المجال، ويجذب عددًا كبيرًا من المشاركين من خلال برنامج غنى من الأفلام.



وأشارت الوكالة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مهرجان الجونة السينمائى يبدأ دورته الثالثة، التى تنطلق 19 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، حيث يعرض لجمهوره 80 فيلمًا عبر ثلاث مسابقات رسمية روائية طويلة، ووثائقية لطويلة، وقصيرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمى خارج المسابقة، والبرنامج الخاص.

وأوضحت الوكالة أنه سيدخل فى المنافسة فيلمين إيطاليين : "La paranza" للأطفال "لكلاوديو جيوفانيسى (تأليف فيلم رواية تحمل نفس الاسم كتبها روبرتو سافيانو)، و" 'Il traditore'لماركو بيلوتشيو.

وحول الأفلام القصيرة، ستنافس "Lo schiacciapensieri" للمخرج دومينيكو مودافيرى و"الرجل الذى لم يرغب فى مغادرة المنزل" لسافينو جينوفيز.

ونقلت الوكالة عن "نجيب ساويرس" مؤسس مهرجان الجونة السينمائى: "سيكون لدينا العديد من الفعاليات خلال المهرجان، بما فى ذلك ورش العمل والمناقشات حيث سيتحدث بعض الخبراء أيضًا عن المنتجات التى يشارك فيها الشباب"، مضيفًا: "لا توجد حتى الآن قائمة ضيوف رسمية، لكننا فخورون بوجود مينا مسعود هذا العام".

من جانبه كشف انتشال التميمى مدير المهرجان، عن أن المهرجان لا يتطلع لميزانية أكبر قد تشكل عبئًا عليه، رغم التوسع فى فعاليات وبرامج المهرجان، مؤكدًا أن الاستدامة المالية تشكل واحدة من أهم أهداف المهرجان.

وأضاف: "المهرجان يريد أن يكون جسرًا بين المخرجين العرب والسينما العالمية، ومن المهم للغاية تمثيل المنطقة بأفلام عالية الجودة لأن الاختيار يجب ألا يعتمد على الاهتمامات الجغرافية".

وأوضح التميمى "لدينا هذا العام 5 أفلام عربية فى مسابقة فى قسم القصص الخيالية، أربعة منها من الدول العربية وواحد من الجانب الآسيوى، لدينا إنتاجات من تونس والجزائر والسودان والمغرب ولبنان، وبالتالى فهى ليست مجرد مسألة الحصة الجغرافية".





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مدير مهرجان الجونة السينمائي: فخور بالمشاركة الروسية هذا العام توقع مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، أن تكون الدورة الثالثة للمهرجان هذا العام أقوى من سابقتيها، مؤكداً وجود قائمة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المهمة ضمن البرنامج.

قال التميمي في تصريحات صحفية، إنه فخور بقائمة الأفلام الذي يحتويها برنامج الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، لا سيما المشاركة الروسية المتميزة من خلال فيلم "ذات مرة في تروبشُفسك" للمخرجة الروسية البارزة لاريسا ساديلوفا.

وتدور أحداث الفيلم في بلدة ريفية صغيرة، حيث لا يمكن إخفاء الأسرار، أو العلاقات، ومهما حاول الناس التكتم على أسرارهم، سيعرف الأهل والأحبة في النهاية حقيقتها. وعقد اليوم المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وهو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

وتُقدم الدورة الثالثة للمهرجان مجموعة من أحدث الأفلام من جميع أنحاء العالم.

ويتكون برنامج المهرجان، من ثلاث مسابقات رسمية ،مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

يعرض المهرجان نحو 80 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض مهرجان الجونة عددا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

حضر المؤتمر الصحفي مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه مؤسس الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، ورئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي الفنان بشرى عبد الله رزة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني أمير رمسيس.

ويمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية".

