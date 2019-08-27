اتحاد الكرة السعودي يقرر منع إنتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم





أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيان رسمي، وأعلن فيه عن قرار بشأن منع إنتقال المدربين الأندية في دوري المحترفين السعودي خلال الموسم الرياضي الواحد، مؤكدًا بأن إتحاد الكرة في المملكة العربية السعودية سوف يتعمد آلية عمل وبطاقة للمدربين العاملين في المملكة العربية السعودية.





وقالت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن قرار الإتحاد السعودي ينص على عدم إنتقال أي مدرب بين الأندية خلال المسوم الواحد، وذلك بعدما نشر الاتحاد السعودي تغريدة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال فيها:"إذا قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي".





وكشفت الصحف السعودية، عن كون الاتحاد قد بدأ في العمل بمعايير الرخصة التدريبية للمدربين، وذلك منذ يوم 18 أغسطس الجاري، مؤكدًا بأن هذا القرار يستثني من ذلك العقود الموقعة قبل هذا التاريخ.





وأوضحت التقارير الإعلامية، بأن هذا القرار سيكون له إيجابيات وسلبيات، ولكن التجربة ستكون خير دليل، حيث سيجعل هذا القرار الأندية تتمسك بالمدربين لأطول فترة ممكنة، حيث سيكون هناك صعوبة في إيجاد مدرب جديد لديه خبرة في الدوري السعودي ليتولى مهمة تدريب النادي في منتصف الموسم، مع وجود قرار بمنع إنتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الواحد.





يذكر بأن بطولة الدوري السعودي للمحترفين "بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، قد بدأت في الأسبوع الماضي، وقد شهدت إنطلاقة قوية من قبل بعض الأندية مثل الهلال والنصر، في حين تعثرت فرق أخرى ووقعت في فخ التعادل أو الهزيمة المفاجئة، على رأسها نادي أهلي جدة والذي تعادل مع نادي العدالة الصاعد حديثًا لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.



