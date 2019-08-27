خالد الجندي: كل شخص حوله كتيبة من الملائكة لحمايته بأمر الله (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان حوله كتيبة ملائكة لحمايته بأمر من الله، لدفع السوء عن الإنسان.





واستشهد الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، بقوله تعالى، "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ".





وتابع: "ممكن تبقى ماشي، وفجأة سيارة كانت هتخبطك، وفجأة حصل شيء غريب وتم إنقاذك من الحادث، وهذا هو دور المعقبات".





وواصل: "أذكار الصباح والمساء والمعوذتين يضمنوا وجود المعقبات والحفظة".





وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات سابقة، إن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة.





وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تارك الصلاة مصيره النار، معلقًا: "ربنا إللي قال إللي هيحصل يوم القيامة وأكد أن عدم الصلاة يُدخل النار في القرآن الكريم".





وأضاف أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع؛ لم يعترف بالصلاة، معترف بالصلاة ولكن يكسل أن يصلي، يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.





كما حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم الخشوع فى الصلاة، مشيرا إلى أن صلاح الصلاة يؤدى إلى صلاح حياة الإنسان وأموره الدنيوية.





وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،: "أصلح صلاتك تنصلح حياتك، انت لا تستطيع على الهموم وبذل الجهد والسعى، يبقى لازم تستعين بالصبر والصلاة".





وأضاف: "كل مشاكلنا اللى عايشينها بسبب عدم الخشوع فى الصلاة".





وقال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن المسلم الذي لا يصلي لا علاقة له بالله، حتى وإن قام بأداء فريضة الحج، أو صيام رمضان، أو أداء الذكاة.





وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والله عز وجل لا يقبل من العبد أي أعمال إذا لم يكن يصلي، لذلك قرن الله عدم الصلاة، بعدم التصديق بالذات الإلهية، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ".



